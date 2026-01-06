باشگاه خبرنگاران جوان - سید اسماعیل میرزاد معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان فناوری اطلاعات کشور در آیین افتتاح نمایشگاه الکامپ در ساری، گفت: اکوسیستم دیجیتال به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در تمامی حوزه‌ها از جمله کشاورزی، آموزش و پزشکی در حال اجراست و نقش مؤثری در تسهیل خدمات عمومی دارد.

او با اشاره به اجرای این طرح، افزود: اکوسیستم دیجیتال در سازمان فناوری اطلاعات ایران فعال و اجرایی شده و سایر بخش‌ها نیز به‌تناسب، در حال پیاده‌سازی این مدل هستند.

میرزاد گفت: این برنامه از موضوعات بسیار با اهمیت است که به دستور رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ابلاغ شده و تحقق آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در این حوزه است تا خدماتی ارزنده به کشور ارائه شود.

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان فناوری اطلاعات کشور با بیان اینکه در حال حاضر فرآیند‌های اداری در کشور پراکنده و زمان‌بر است، افزود: در بسیاری از خدمات، مردم مجبورند اطلاعات خود را در چندین سامانه و دستگاه مختلف ثبت کنند؛ در حالی که اکوسیستم دیجیتال این امکان را فراهم می‌کند که اطلاعات تنها یک‌بار ثبت و در سایر بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

میرزاد گفت: اجرای این اکوسیستم علاوه بر تسریع و تسهیل فرآیندها، موجب بهینه‌سازی خدمات و افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.

او با اشاره به حمایت از شرکت‌های فعال در این حوزه، افزود: تسهیلات لازم برای شرکت‌های توانمند پیش‌بینی شده و علاوه بر صندوق‌های حمایتی، وزارت ارتباطات نیز از محل وجوه اداره‌شده که در استان‌ها توزیع شده است، از این شرکت‌ها حمایت می‌کند.