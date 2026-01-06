رئیس رسانه ملی درگذشت سعید پیردوست، هنرمند ارجمند و خوش‌نام تلویزیون، سینما و تئاتر را به خانواده و جامعه هنری کشور تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن این پیام به شرح زیر است:

باسمه تعالی

انا لله وانا الیه راجعون

درگذشت بازیگر توانمند و خوش‌نام تلویزیون، سینما و تئاتر، زنده‌یاد سعید پیردوست را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنری کشور تسلیت عرض می‌کنم.

او از آن دست هنرمندانی بود که بی‌هیاهو، اما مؤثر، سال‌ها در قاب تصویر زیست و با صداقت حرفه‌ای و حضوری باورپذیر در فیلم‌ها و مجموعه‌های نمایشی، روایتگر بخش‌هایی از زندگی مردم شریف این سرزمین شد و بی‌گمان، همین خاطره‌اش را ماندگار خواهد کرد.

از خداوند رحمان برای آن هنرمند مردمی آرامش ابدی و برای بازماندگان، شکیبایی و تسلی خاطر مسئلت دارم.

 

برچسب ها: سعید پیردوست ، پیمان جبلی
خبرهای مرتبط
دیدار رئیس رسانه ملی با رهبر شیعیان بحرین
سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت
رئیس رسانه ملی خبر داد؛
راه‌اندازی شبکه‌های «شورا» و «آرا» ویژه انتخابات شورا‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت
جریان‌سازی «عصر خانواده» برای ثبت لحظه‌ای ماندگار در حافظه جمعی
انتخاب اصلح با شبکه‌های «شورا» و «آرا»
شبکه نمایش از «افسانه اوچی» می‌گوید
«کاپیتان»؛ میدان رقابت استعداد‌های ورزشی با داوری قهرمانان نام‌آشنا
شبکه سه از «ارزش خانواده» می‌گوید
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌یاد سعید پیردوست
«وینی» برای شبکه نمایش مناسب سازی شد
آخرین اخبار
«وینی» برای شبکه نمایش مناسب سازی شد
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌یاد سعید پیردوست
«کاپیتان»؛ میدان رقابت استعداد‌های ورزشی با داوری قهرمانان نام‌آشنا
شبکه سه از «ارزش خانواده» می‌گوید
جریان‌سازی «عصر خانواده» برای ثبت لحظه‌ای ماندگار در حافظه جمعی
انتخاب اصلح با شبکه‌های «شورا» و «آرا»
شبکه نمایش از «افسانه اوچی» می‌گوید
سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت
فراخوان بخش «تجلی اراده ملی» جشنواره فیلم فجر اعلام شد
راه‌اندازی شبکه‌های «شورا» و «آرا» ویژه انتخابات شورا‌ها
نخستین دوره جایزه ایرانشناسی «برت فراگنر» در اتریش برگزار می‌شود
«شاهد عینی» به شبکه نمایش می‌آید
پخش فصل جدید برنامه «۲۰۲۰» از شبکه ورزش
۹۶ ویژه برنامه در ایام انتخابات روی آنتن رادیو می‌رود