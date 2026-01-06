باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «احسان سیفا»، مستشار سابق ریاستجمهوری ترکیه، هشدار داد که سیاستهای کنونی آمریکا در قبال ونزوئلا و ایران، فروپاشی نظام تکقطبی جهانی را تسریع کرده و جهان را به سمت تشکیل اتحادهای بینالمللی جدید سوق میدهد.
سیفا که پیش از این وابسته نظامی ترکیه بوده است، در گفتوگو با خبرگزاری «نووستی» روسیه تاکید کرد: «بیتوجهی دونالد ترامپ به قوانین بینالمللی در برخورد با ونزوئلا و ایران، ملتهای مخالف سلطه غرب را متحد کرده و به شکلگیری یک نظام جهانی چندقطبی کمک خواهد کرد.»
این هشدار در حالی مطرح میشود که نیروهای آمریکایی در تاریخ ۳ ژانویه (۱۴ دیماه)، با اجرای یک سری حملات نظامی گسترده علیه ونزوئلا، رئیسجمهور «نیکلاس مادورو» و همسرش «سیلیا فلورس» را ربوده و آنها را برای محاکمه به اتهام «تروریسم مرتبط با مواد مخدر» به نیویورک منتقل کردند؛ اتهاماتی که این زوج در دادگاه آمریکا قویا رد کردهاند.
در پی این تحولات، دیوان عالی ونزوئلا «دلسی رودریگز»، معاون رئیسجمهور را مامور اداره موقت امور کشور کرد و وی در تاریخ ۵ ژانویه در برابر مجمع ملی سوگند یاد کرد.
در عرصه بینالمللی، این اقدام آمریکا موج گستردهای از انتقادات را برانگیخته است؛ روسیه و چین با تاکید بر اینکه اقدامات واشنگتن نقض صریح قوانین بینالمللی و حاکمیت ملی کشورهاست، خواستار آزادی فوری مادورو و همسرش شدهاند. کرهشمالی نیز به جمع محکومکنندگان این مداخله نظامی پیوست. همچنین کاراکاس خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی این «تجاوز نظامی آمریکا» شده است.
منبع: آر تی