فیلم سینمایی «وینی» محصول ۲۰۲۳ ژاپن، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، برای نخستین بار پنجشنبه ۱۸ دی ماه از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت ۲۳ روز پنجشنبه شبکه نمایش که به پخش فیلم‌های جدید اختصاص دارد، این هفته با پخش «وینی» به کارگردانی یوساکو ماتسوموتو، میزبان بینندگان عزیز خواهد بود. این فیلم برای نابینایان و ناشنوایان متناسب سازی شده است.

در خلاصه داستان این فیلم که بر اساس داستان واقعی ساخته شده، آمده است: در اوایل ظهور اینترنت، نرم‌افزاری نوآورانه سر و صدای زیادی به پا می‌کند و سازنده آن به اشتباه توسط پلیس دستگیر می‌شود و...

هنرمندانی همچون ماساهیرو هیگاشید، تاکاهیرو میورا، هیدتاکا یوشیکا در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

 فیلم سینمایی «وینی» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان ناشنوا، آن را با زیرنویس فارسی پخش خواهد کرد. همچنین نابینایان عزیز می‌توانند با استفاده از کانال صوتی ایجاد شده، شرح صحنه فیلم را بشنوند.
بازپخش «وینی» جمعه ۱۹ دی ماه در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما 

