باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک انجمن رسانه‌ای بین‌المللی روز سه‌شنبه اسرائیل را به دلیل حفظ ممنوعیت دسترسی بدون محدودیت رسانه‌ها به غزه مورد انتقاد قرار داد و این اقدام را ناامیدکننده خواند.

کابینه اسرائیل در لایحه‌ای که دیروقت یکشنبه به دیوان عالی تقدیم کرد، با استناد به خطرات امنیتی در نوار غزه گفت این ممنوعیت باید همچنان برقرار بماند.

این لایحه در پاسخ به دادخواستی بود که توسط انجمن مطبوعات خارجی (FPA) - که نمایندگی صد‌ها روزنامه‌نگار در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی را بر عهده دارد - برای درخواست دسترسی فوری و بدون محدودیت روزنامه‌نگاران خارجی به نوار غزه تنظیم شده بود.

انجمن مطبوعات خارجی روز سه‌شنبه گفت: «انجمن مطبوعات خارجی ناامیدی عمیق خود را از آخرین پاسخ اسرائیل به درخواست ما برای دسترسی کامل و آزاد به نوار غزه اعلام می‌کند.»

این انجمن افزود: «به جای ارائه برنامه‌ای برای اجازه ورود مستقل روزنامه‌نگاران به غزه و اجازه کار ما در کنار همکاران شجاع فلسطینی‌مان، اسرائیل یک بار دیگر تصمیم گرفته است ما را بیرون نگه دارد»، علیرغم آتش‌بس در این منطقه.

از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، که توسط حمله گروه شبه‌نظامی فلسطینی حماس به اسرائیل رقم خورد، اسرائیل از ورود مستقل روزنامه‌نگاران خارجی به این قلمرو ویران شده جلوگیری کرده است.

در عوض، اسرائیل تنها به تعداد محدودی از خبرنگاران اجازه داده است به صورت موردی و همراه با نیرو‌های نظامی خود وارد غزه شوند.

انجمن مطبوعات خارجی دادخواست خود را در سال ۲۰۲۴ تنظیم کرد، پس از آن دادگاه چندین مهلت تمدیدشده به کابینه برای ارائه پاسخش اعطا کرد.

با این حال، دادگاه ماه گذشته، ۴ ژانویه را به عنوان مهلت نهایی برای کابینه تعیین کرد تا برنامه‌ای برای اجازه دسترسی رسانه‌ها به غزه ارائه دهد.

کابینه در لایحه خود اصرار داشت که این ممنوعیت باید باقی بماند.

در لایحه کابینه آمده است: «این به دلایل امنیتی و بر اساس موضع دستگاه دفاعی است که معتقد است خطر امنیتی مرتبط با چنین ورودی همچنان وجود دارد.»

کابینه همچنین گفت که جست‌و‌جو برای بقایای آخرین گروگان نگه‌داشته شده در غزه همچنان ادامه دارد و اشاره کرد که اجازه ورود روزنامه‌نگاران در این مرحله ممکن است مانع عملیات شود.

انجمن مطبوعات خارجی گفت قصد دارد یک «پاسخ قوی» به دادگاه ارائه دهد و ابراز امیدواری کرد که «قضات به این نمایش پوچ پایان دهند.»

این انجمن افزود: «انجمن مطبوعات خارجی اطمینان دارد که دادگاه در پرتغ نقض مداوم اصول اساسی آزادی بیان، حق اطلاع‌رسانی عمومی و مطبوعات آزاد، عدالت را برقرار خواهد کرد.»

انتظار می‌رود دیوان عالی در این مورد حکمی صادر کند، اگرچه مشخص نیست چه زمانی تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه