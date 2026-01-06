مدیرعامل شرکت برج میلاد تهران گفت: چند سالن در برج میلاد با ۷۰۰ صندلی بدون استفاده بودند که تا ماه آینده در قالب ۱۰ سالن سینما به بهره‌برداری خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس حیدری در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت نگهداشت برج میلاد، اظهار کرد: سه فاز برای برج میلاد پیش‌بینی شده بود که در فاز اول ۷۰ درصد در اختیار مردم قرار گرفته و ۳۰ درصد همچون تکمیل پارکینگ‌ها باقی مانده است. فاز دوم نیز مربوط به پلازای شهری و فاز سوم جابجایی اماکن همجوار بوده است.

وی افزود: در نگهداشت برج اقدامات خوبی صورت گرفته است. تنها یک آسانسور برج میلاد در ایام کرونا فعالیت می‌کرد و نیرو‌های انسانی جابجا شده بودند و نیرویی تحت عنوان لیدر نداشتیم که این روند اصلاح شد و آسانسور‌ها فعال هستند.

حیدری با اعلام اینکه گود پرخطر برج میلاد ایمن سازی و پارکینگ پنج طبقه در آن احداث شد، خاطرنشان کرد: چند سالن در برج میلاد با ۷۰۰ صندلی بدون استفاده بودند که تا ماه آینده در قالب ۱۰ سالن سینما به بهره برداری خواهد رسید و به عنوان کاخ جشنواره فجر در خدمت هنرمندان و اهالی رسانه خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: در سازه برج میلاد نیز موکت‌ها که باید از استاندارد مشخصی برخوردار باشند، پس از ۱۵ سال تغییر کردند.

منبع: شهرداری 

برچسب ها: شورای شهر ، برج میلاد
خبرهای مرتبط
مشارکت شهرداری تهران در طرح ۲۰۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی دولت
چمران در جمع خبرنگاران عنوان کرد:
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
توضیح تشکری هاشمی درباره قراردادسیگنالینگ مترو/ چمران: موضوع را دستاویز انتقاد قرار ندهیم
تهران و تجربه ناموفق مکانیزه‌سازی؛ ضرورت اصلاح فوری شیوه جمع‌آوری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نیروی عملیاتی موساد در ایران اعدام شد/ علی اردستانی مهره‌ای با دسترسی به اطلاعات حساس
کلاهبرداری با ترفند استخدام منشی
رادان: با طراحان، بازنشردهندگان و مجریان اغتشاش برخورد می‌شود
آغاز خرید کالابرگی مشمولین دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از امروز
محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های کشور از ۱۷ تا ۲۰ دی
رئیس قوه‌قضاییه: محاکمه و مجازات سریع اغتشاشگران، در دستور کار قرار دارد
باغ‌راه حضرت زهرا(س) میزبان شهروندان در جشن رنگ‌ها و ریشه‌ها
۸۰۸ هزار جریمه برای استفاده از تلفن همراه حین رانندگی
هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفت
مشارکت شهرداری تهران در طرح ۲۰۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی دولت
آخرین اخبار
گره کور در پرونده جنایت بر سر دستگاه گنج یاب
نجات چند کارگر از گازگرفتگی در کارگاه رنگ‌کاری یافت‌آباد
هشدار نسبت به بحران جمعیت/ ایران در آستانه سالمندی
دشمن به‌دنبال تضعیف اعتماد عمومی است
۱۹۰ هزار زندانی طی سه دهه فعالیت ستاد دیه آزاد شده‌اند
کلاهبرداری با ترفند استخدام منشی
۸۰۸ هزار جریمه برای استفاده از تلفن همراه حین رانندگی
مشارکت شهرداری تهران در طرح ۲۰۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی دولت
رادان: با طراحان، بازنشردهندگان و مجریان اغتشاش برخورد می‌شود
اعلام شرایط پذیرش ایرانیان مقیم خارج از کشور در حج ۱۴۰۵
رئیس قوه‌قضاییه: محاکمه و مجازات سریع اغتشاشگران، در دستور کار قرار دارد
آغاز خرید کالابرگی مشمولین دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از امروز
محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های کشور از ۱۷ تا ۲۰ دی
باغ‌راه حضرت زهرا(س) میزبان شهروندان در جشن رنگ‌ها و ریشه‌ها
هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفت
نیروی عملیاتی موساد در ایران اعدام شد/ علی اردستانی مهره‌ای با دسترسی به اطلاعات حساس
فرهنگ‌سازی، کلید اصلی کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی است
۱۲ درصد جمعیت کشور را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند/ ایران وارد مرحله سالمندی شده است
برگزاری مراسم روز ملی مددکار با حضور مهمانان بین‌المللی/ تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی در سلامت جامعه
بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت اقدام نظامی و مداخله‌جویانه آمریکا علیه ونزوئلا
اولیای دم «امیرمحمد خالقی» از قصاص قاتل فرزند خود گذشت کردند
تسریع در تکمیل آزادراه شوشتری
تأکید رئیس دیوان عالی کشور بر تفکیک معترضان واقعی از اغتشاشگران
خرید کالابرگی دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از ۱۷ دی
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری سایبری همزمان با واریز کالابرگ ۴ میلیونی
۳۵۰۰ پرونده ارزی در انتظار اجرای سریع احکام است
اژه‌ای: برخورد قاطع و بدون مماشات با تخلفات بازار کالا و ارز ضروری است
سردار رادان: همه مخلان امنیت دستگیر و مجازات می‌شوند
امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر قهرمانان گمنام خدمت به مردم هستند
امدادگران هلال‌احمر مایه آرامش مردم در بحران‌ها هستند