شاخص کل بورس با رشد ۱۱۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۴ میلیون و ۲۸۷ هزار واحد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با جهش ۱۱۱ هزار و ۸۷۵ واحد در سطح ۴ میلیون و ۲۸۷ هزار واحدی به کار خود پایان داد. فملی، فارس و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، وبملت و اروند سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۲۴ هزار و ۸۳۵ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۱۳۲ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و مواد دارویی در رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
کیان، فیروزا افران بیشترین ارزش معامله و نمادهای وبملت، خودرو و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.