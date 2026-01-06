باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه گزارش داد که نیرو‌های هوایی این کشور در طول ۲۴ ساعت گذشته ۳۶۰ وسیله نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپاد)، دو بمب هدایت شونده هوایی و دو سامانه راکت پرتاب چندگانه ساخت آمریکا HIMARS را رهگیری و سرنگون کرده‌اند.

در پستی در تلگرام گفته شد: «هوانوردی عملیاتی-تاکتیکی، پهپاد‌های تهاجمی، نیرو‌های موشکی و توپخانه گروه‌های ارتش فدراسیون روسیه محل‌های ذخیره پهپاد‌های دوربرد و همچنین نقاط استقرار موقت تشکیلات مسلح اوکراین در ۱۵۸ منطقه را مورد اصابت قرار دادند.»

علاوه بر این، این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از آغاز درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین، نیرو‌های روس موفق به نابودی ۱۰۷،۹۲۹ پهپاد، ۶۷۰ هواپیما، ۲۸۳ هلیکوپتر و ۱،۶۳۶ وسیله رزمی سامانه راکت پرتاب چندگانه شده‌اند.

اوکراین: روسیه ۶۱ پهپاد را یک شبه به پرواز درآورد

درهمین حال، نیروی هوایی نیرو‌های مسلح اوکراین روز سه‌شنبه مدعی شد که ارتش روسیه ۶۱ پهپاد را یک شبه به پرواز درآورده است.

ارتش اوکراین در پستی در کانال تلگرام خود اعلام کرد: «در شب ۶ ژانویه، دشمن با ۶۱ پهپاد تهاجمی شاهد، گربر و انواع دیگر پهپاد‌ها از جهات زیر حمله کرد: میلروو، کورسک، اورل، دونتسک [سرزمین‌های اشغالی موقت]».

دفاع هوایی همچنین اعلام کرد که ۵۳ پهپاد را سرنگون کرده و اصابت هشت پهپاد را در شش مکان ثبت کرده است.

منبع: ریانووستی