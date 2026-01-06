باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه گزارش داد که نیرو‌های هوایی این کشور در طول ۲۴ ساعت گذشته ۳۶۰ وسیله نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپاد)، دو بمب هدایت شونده هوایی و دو سامانه راکت پرتاب چندگانه ساخت آمریکا HIMARS را رهگیری و سرنگون کرده‌اند.

در پستی در تلگرام گفته شد: «هوانوردی عملیاتی-تاکتیکی، پهپاد‌های تهاجمی، نیرو‌های موشکی و توپخانه گروه‌های ارتش فدراسیون روسیه محل‌های ذخیره پهپاد‌های دوربرد و همچنین نقاط استقرار موقت تشکیلات مسلح اوکراین در ۱۵۸ منطقه را مورد اصابت قرار دادند.»

علاوه بر این، این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از آغاز درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین، نیرو‌های روس موفق به نابودی ۱۰۷،۹۲۹ پهپاد، ۶۷۰ هواپیما، ۲۸۳ هلیکوپتر و ۱،۶۳۶ وسیله رزمی سامانه راکت پرتاب چندگانه شده‌اند.

اوکراین: روسیه ۶۱ پهپاد را یک شبه به پرواز درآورد

درهمین حال، نیروی هوایی نیرو‌های مسلح اوکراین روز سه‌شنبه مدعی شد که ارتش روسیه ۶۱ پهپاد را یک شبه به پرواز درآورده است.

ارتش اوکراین در پستی در کانال تلگرام خود اعلام کرد: «در شب ۶ ژانویه، دشمن با ۶۱ پهپاد تهاجمی شاهد، گربر و انواع دیگر پهپاد‌ها از جهات زیر حمله کرد: میلروو، کورسک، اورل، دونتسک [سرزمین‌های اشغالی موقت]».

دفاع هوایی همچنین اعلام کرد که ۵۳ پهپاد را سرنگون کرده و اصابت هشت پهپاد را در شش مکان ثبت کرده است.

منبع: ریانووستی

برچسب ها: جنگ اوکراین و روسیه ، حمله پهپادی
خبرهای مرتبط
ویتکاف: پروتکل‌های امنیتی اوکراین تقریباً تکمیل شده است
اجلاس متحدان اوکراین در پاریس: طرح صلح آمریکا بررسی می‌شود
در سایه افزایش فشار بر کاراکاس پس از محاصره دریایی آمریکا
ناوگان تانکرهای نفتی تحریم شده از ونزوئلا خارج می شوند
عجز اروپا در برابر قلدری ترامپ برای گرینلند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۱۶ دی ۱۴۰۴
شما چقدر از عملکرد روسیه خوشحالید. دیدید که روسیه چطور مادرو رو فروخت .
۰
۰
پاسخ دادن
موشک ایرانی «وایزمن» را از فهرست برترین‌های جهان حذف کرد
تقابل آمریکا و روسیه بر سر طلای سیاه ونزوئلا
رئیس شورای انتقالی جنوب یمن به مکانی نامعلوم گریخت
جنگ اوکراین و امنیتی سازی محور مقاومت
روبیو از نقشه آمریکا برای فروش اجباری گرینلند پرده برداشت
رئیس جمهور کلمبیا: ترامپ از زوال عقل رنج می‌برد
۹ کشته در پی نبرد‌های خونین میان ارتش الجولانی و نیرو‌های کُرد
فشار واشنگتن به کاراکاس برای قطع همکاری با روسیه، چین، کوبا و ایران
خط‌ونشان صنعا برای اسرائیل در شاخ آفریقا
قمار الجولانی با بازگشایی دفتر اسرائیل در دمشق
آخرین اخبار
قمار الجولانی با بازگشایی دفتر اسرائیل در دمشق
خط‌ونشان صنعا برای اسرائیل در شاخ آفریقا
فشار واشنگتن به کاراکاس برای قطع همکاری با روسیه، چین، کوبا و ایران
۹ کشته در پی نبرد‌های خونین میان ارتش الجولانی و نیرو‌های کُرد
رئیس جمهور کلمبیا: ترامپ از زوال عقل رنج می‌برد
رئیس شورای انتقالی جنوب یمن به مکانی نامعلوم گریخت
روبیو از نقشه آمریکا برای فروش اجباری گرینلند پرده برداشت
موشک ایرانی «وایزمن» را از فهرست برترین‌های جهان حذف کرد
جنگ اوکراین و امنیتی سازی محور مقاومت
تقابل آمریکا و روسیه بر سر طلای سیاه ونزوئلا
ویتکاف: پروتکل‌های امنیتی اوکراین تقریباً تکمیل شده است
ترکیه خواستار توقف فعالیت‌های پ‌ک‌ک در سوریه شد
۵۵ سرباز کوبایی و ونزوئلایی در جریان عملیات آمریکا کشته شده‌اند
اسرائیل و سوریه توافق کردند مذاکرات در مورد توافقنامه امنیتی را تسریع کنند
ترامپ: آنها می‌دانستند که ما به ونزوئلا می‌رویم
اتحادیه اروپا مشروعیت رئیس جمهور موقت ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسد
سقوط یک فروند اف-۱۶ تایوانی در سواحل شرقی جزیره
سومالی سفر وزیر خارجه اسرائیل به سومالی‌لند را محکوم کرد
۴ کشته در درگیری‌ دولت موقت سوریه و نیرو‌های کُرد در حلب
اروپا خطاب به ترامپ: گرینلند متعلق به مردمش است
اعتراف سندرز: نفت ونزوئلا برای شرکت‌های آمریکایی نیست
هشدار دانمارک به ترامپ: طمع به گرینلند پایان ناتوست
بازی خطرناک اسرائیل در شاخ آفریقا با سفر وزیر خارجه این رژیم به سومالی‌لند
سازمان ملل: عملیات آمریکا در ونزوئلا اصل بنیادین حقوق بین‌الملل را تضعیف کرد
قطر: با تهران و واشنگتن در تماس هستیم
جمع‌آوری شیرخشک‌های «سمی» نستله از بازار اروپا
سکوت در برابر حمله آمریکا به ونزوئلا، اعتبار بلوک را خدشه‌دار کرد
انفجار گاز یک کشته در شهر غربی روسیه بر جای گذاشت 
بی‌میلی نتانیاهو به مذاکره با الجولانی
انحصار سلاح در دولت، موضع ثابت مقاومت عراق از سال ۲۰۱۷