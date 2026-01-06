عصائب اهل حق ضمن تاکید بر لزوم خروج نیرو‌های بیگانه از عراق، بار دیگر بر موضع قدیمی خود مبنی بر ضرورت انحصار سلاح در اختیار دولت تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش عصائب اهل حق عراق امروز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت یکصد و پنجمین سالگرد تاسیس ارتش این کشور، تاکید کرد که انحصار سلاح در دستان دولت، موضع رسمی و اعلام‌شده این جنبش از سال ۲۰۱۷ تاکنون بوده است.

در این بیانیه آمده است: «در این لحظه تاریخی و حساس که کشور و منطقه در آن به سر می‌برند، باید بر محور‌هاییی تاکید می‌کنیم؛ یک: پاسداری از وحدت، قدرت و ابهت دولت عراق و حمایت از نهاد‌های حاکمیتی، به ویژه ارتش و الحشد الشعبی، جهت تحکیم امنیت و رفاه اقتصادی، دو: تاکید بر اهمیت بهره‌مندی دولت از توان دفاعی بازدارنده از طریق نهاد‌های نظامی رسمی برای حفاظت از مرز‌ها و اصول ملی.

عصائب اهل الحق در ادامه بیانیه افزود: سه: ضرورت تقویت نظام قانون اساسی و اولویت دادن به قوانینی که توان نیرو‌های مسلح و حقوق منتسبان آنها، به‌ویژه مجاهدان حشد الشعبی را حفظ کند، چهار: تاکید بر صیانت از حاکمیت ملی و رد هرگونه حضور نظامی غیرقانونی بیگانه (آمریکا) در خاک و آسمان عراق برای تضمین استقلال در تصمیم‌گیری‌های نظامی و امنیتی و آخرین مورد تجدید موضع صریح اعلام‌شده از سال ۲۰۱۷ مبنی بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت بر اساس قانون اساسی و رهنمود‌های مرجعیت دینی، با اراده‌ای کاملا عراقی و به دور از دخالت بیگانگان.

پیش از این نیز «شورای هماهنگی مقاومت عراق» متشکل از ۶ گروه، هرگونه گفت‌و‌گو درباره سلاح خود با «طرف‌های خارجی» را رد کرد و مذاکره با دولت عراق در این باره را به تحقق «حاکمیت کامل» مشروط نمود.

منبع: السومریه نیوز

برچسب ها: مقاومت عراق ، عصائب اهل الحق
هادی العامری: انحلال الحشد الشعبی شایعه است
نه مقاومت عراق به خلع سلاح با وجود اشغالگری
الخزعلی: با انحصار سلاح در دست دولت همراهیم
