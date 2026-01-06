باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش عصائب اهل حق عراق امروز سهشنبه با انتشار بیانیهای به مناسبت یکصد و پنجمین سالگرد تاسیس ارتش این کشور، تاکید کرد که انحصار سلاح در دستان دولت، موضع رسمی و اعلامشده این جنبش از سال ۲۰۱۷ تاکنون بوده است.
در این بیانیه آمده است: «در این لحظه تاریخی و حساس که کشور و منطقه در آن به سر میبرند، باید بر محورهاییی تاکید میکنیم؛ یک: پاسداری از وحدت، قدرت و ابهت دولت عراق و حمایت از نهادهای حاکمیتی، به ویژه ارتش و الحشد الشعبی، جهت تحکیم امنیت و رفاه اقتصادی، دو: تاکید بر اهمیت بهرهمندی دولت از توان دفاعی بازدارنده از طریق نهادهای نظامی رسمی برای حفاظت از مرزها و اصول ملی.
عصائب اهل الحق در ادامه بیانیه افزود: سه: ضرورت تقویت نظام قانون اساسی و اولویت دادن به قوانینی که توان نیروهای مسلح و حقوق منتسبان آنها، بهویژه مجاهدان حشد الشعبی را حفظ کند، چهار: تاکید بر صیانت از حاکمیت ملی و رد هرگونه حضور نظامی غیرقانونی بیگانه (آمریکا) در خاک و آسمان عراق برای تضمین استقلال در تصمیمگیریهای نظامی و امنیتی و آخرین مورد تجدید موضع صریح اعلامشده از سال ۲۰۱۷ مبنی بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت بر اساس قانون اساسی و رهنمودهای مرجعیت دینی، با ارادهای کاملا عراقی و به دور از دخالت بیگانگان.
پیش از این نیز «شورای هماهنگی مقاومت عراق» متشکل از ۶ گروه، هرگونه گفتوگو درباره سلاح خود با «طرفهای خارجی» را رد کرد و مذاکره با دولت عراق در این باره را به تحقق «حاکمیت کامل» مشروط نمود.
منبع: السومریه نیوز