باشگاه خبرنگاران جوان - تارانتولای آتشین شیلی (Grammostola rosea) یکی از جذاب‌ترین عنکبوت‌های دنیا است که می‌تواند با موهای صورتی خود توجه همه را جلب کند. این موهای رنگی روی بخش بالایی بدنشان قرار دارد و مابقی بدنشان قهوه‌ای یا سیاه است. در دنیای عنکبوتیان، اگرچه عنکبوت‌های جهنده اغلب به‌عنوان رنگی‌ترین گونه‌ها شناخته می‌شوند، تارانتولای آتشین نیز به راحتی با آن‌ها رقابت می‌کند.

تارانتولای آتشین بومی شیلی، آرژانتین و بولیوی است و در زیستگاه‌های بیابانی و بوته‌زار زندگی می‌کند. آن‌ها شب‌زی و خجالتی هستند و پاهایی بلند به طول ۱۲ تا ۱۳ سانتی‌متر دارند. تارانتولاهای آتشین شیلی در لانه‌هایی زیرزمینی پناه می‌گیرند که یا خودشان حفر می‌کنند یا از لانه‌های رهاشده حیوانات کوچک دیگر استفاده می‌کنند.

با رنگ‌بندی جذاب، طبیعت آرام و طول عمر طولانی، تارانتولای آتشین یکی از محبوب‌ترین حیوانات خانگی برای مبتدیان است. ماده‌ها در نگهداری انسانی می‌توانند حدود ۲۰ سال زندگی کنند، در حالی که نرها معمولاً تنها چند ماه پس از جفت‌گیری عمر می‌کنند.

در طول جفت‌گیری، نر ساختاری در زیر پای جلویی خود ایجاد می‌کند تا فک‌های ماده را ثابت نگه دارد. ماده تارهایی درست می‌کند که در آن‌ها ۵۰ تا ۲۰۰ تخم می‌گذارد، سپس آن‌ها را در یک کیسه تخم می‌پیچد و تا زمان تولد بچه عنکبوت‌ها از آن محافظت می‌کند. بچه عنکبوت‌ها در سال اول زندگی پنج یا شش بار پوست می‌اندازند و اسکلت جدید می‌سازند.

تارانتولاهای آتشین شیلی شکارچیان قدرتمندی هستند و از بی‌مهرگان و حتی موش، مارمولک و قورباغه تغذیه می‌کنند. آن‌ها در شب شکار می‌کنند و از اندازه بزرگ و نیش‌های قدرتمند خود برای کشتن شکار بهره می‌برند. گرچه این گونه دارای زهر است، برای انسان خطرناک نیست. این تارانتولاها برای دفاع و هنگام احساس خطر، می‌توانند موهای خارش‌دار خود را به سمت مهاجم پرتاب کنند.

تارانتولای آتشین به‌دلیل خلق‌وخوی آرام، رفتار کند و همچنین طول عمر بالایشان، به‌ندرت اقدام به گاز گرفتن می‌کنند. آن‌ها حتی می‌توانند هفته‌ها بدون غذا زنده بمانند، بدون اینکه دچار مشکل شوند. همین ویژگی‌ها باعث شده نگهداری از آن‌ها ساده باشد و در نتیجه، به یکی از مناسب‌ترین و کم‌دردسرترین انتخاب‌ها برای افرادی تبدیل شوند که برای اولین‌بار قصد نگهداری از حیوانات خانگی عجیب را دارند.

