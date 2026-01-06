دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران، خط قرمزی غیرقابل عبور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران آمده است: دشمنان دیرینه این سرزمین که بار‌ها و به‌صراحت مسئولیت کشتار زنان و کودکان ایرانی را بر عهده گرفته‌اند، با تکرار و تشدید ادبیات تهدید و اظهارنظر‌های مداخله‌جویانه و در تعارض آشکار با اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، رویکردی هدفمند را دنبال می‌کنند که معطوف به تجزیه ایران عزیز و وارد آوردن لطمه به کیان کشور است؛ مسیری که نه صرفاً بیان مواضع سیاسی، بلکه بخشی از یک الگوی فشار و ارعاب بوده و نمی‌تواند بی‌پاسخ، بی‌هزینه یا خارج از معادلات میدانی تلقی شود.

این بیانیه اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر انسجام ملی، توان بازدارندگی همه‌جانبه و آمادگی کامل دفاعی، بار دیگر تصریح می‌کند که امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور، خط قرمزی غیرقابل عبور است. هرگونه تعرض به منافع ملی، مداخله در امور داخلی یا اقدام علیه ثبات ایران با واکنشی متناسب، هدفمند و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد. در چارچوب دفاع مشروع، جمهوری اسلامی ایران خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌داند و نشانه‌های عینی تهدید را بخشی از معادله امنیتی تلقی می‌کند.

در پایان بیانیه آمده است: تشدید ادبیات تهدید و مداخله که فراتر از یک موضع‌گیری لفظی است، می‌تواند به‌مثابه رفتاری خصمانه فهم شود؛ مسیری که تداوم آن، پاسخ متناسب، قاطع و تعیین‌کننده‌ای را به‌دنبال خواهد داشت و مسئولیت کامل پیامد‌ها بر عهده طراحان این روند است. فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ.

منبع: شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: ایران ، آمریکا ، امنیت ملی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۲۱:۴۲ ۱۶ دی ۱۴۰۴
اینا تا ایران رو افغانستان و سوریه نکنن ول کن معامله نیستن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۱۶ دی ۱۴۰۴
اولا همه می دانند قانون جنگل قبلاً اجرا میکردند ولی نمی گفتند ولای الان قانون جنگل هم اقدام میکنند وهم اعلام میکنند
ایران اگر بخواهد درحاشیه امن بماند سلاح هسته ای همیشه در دسترس باشد هروقت خواستیم در عرض یکی دوروزه اقدام کنیم دوما آمریکا هرجنایتی از دستش آمده برای همه قشرها انجام داده است پس ایران هم باید انتقام بگیرد ترامپ برعلیه ایران جنایت بکند وازادانه هم در کشورهای همسایه پیک نیک بزند و علاوه از این هم ایران را تحقیر بکند چراترامپ را قربانی یک پهباد نکنیم باید هر سرباز ومقام امریکائی دشمن تلقی بشود باید هر امریکائی در دست رس باشد باید انتقام گرفت
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۱۶ دی ۱۴۰۴
احسنت !!!
باید لفاظی را بعنوان تهدید امنیت ملی بحساب آورد و پاسخ عملی ویران کننده داد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۱۶ دی ۱۴۰۴
۴ تا موشک وسط تل‌آویو بزنین حساب کار بیاد دستشون الان تمام این خسارتی که به خاطر اغتشاشات متحمل شدیم یه پای موساد وسط تلافی کنین حتما باید جنگ نظامی بشه تا جواب بدین
۱۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۶ دی ۱۴۰۴
آمریکا یا جلوی یوتیوب و اینستاگرام و بقیه رو میگیره یا هر چی دیده از چشم خودش دیده
۹
۸
پاسخ دادن
