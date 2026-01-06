بندرعباس بهترین الگوی کشور برای حل مشکل فاضلاب شهری است

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری روز سه‌شنبه پس از بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب بندرعباس در جمع خبرنگاران افزود: تقریبا تمام شهرها با مشکل فاضلاب شهری روبرو هستند اما حل این چالش در کلان شهرها اهمیت و اولویت بیشتری دارد.

وی با اظهار رضایت از روند اجرای طرح تصفیه فاضلاب و بازچرخانی پساب بندرعباس، اظهار کرد: از تمام ظرفیت‌ها برای تسریع در پیشبرد این پروژه و برطرف شدن چالش‌های آن استفاده خواهد شد.

معاون رییس جمهور، از رایزنی با بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز و پیگیری تزریق اعتبار از صندوق ملی محیط زیست به این طرح خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح از جهات مختلفی از جمله هم‌راستا بودن با تصریحات قانونی برنامه هفتم توسعه در استفاده از منابع آبی غیرمتعارف اهمیت دارد.

انصاری کاهش آلودگی‌های زیست محیطی در اکوسیستم‌های دریایی و کمک به ارتقای شاخص‌های بهداشت عمومی شهری و افزایش رضایت‌مندی شهروندان را به‌عنوان دیگر دلایل اهمیت طرح تصفیه فاضلاب بندرعباس نام برد.