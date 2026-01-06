آیت الله جعفر سبحانی گفت: وحدت کلمه و پرهیز از تفرقه یکی از مهمترین راهکار‌های عبور از مشکلات جامعه است و ضرورت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان آیت الله جعفر سبحانی،در دیدار اعضاء هیأت رئیسه جامعه مدرسین با اشاره به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلا تَفَرَّقُوا» تصریح کرد: این آیه به‌صراحت نسبت به تفرقه هشدار می‌دهد و وحدت را عامل نجات و انسجام اجتماعی معرفی می‌کند.

مرجع تقلید شیعیان در ادامه با استناد به آیه دیگری از قرآن کریم گفت: خداوند در بیان عذاب‌های الهی می‌فرماید «أَوْ یَلْبِسَکُمْ شِیَعًا»؛ یعنی شما را دسته‌دسته و گروه‌گروه می‌کند، این نوع تفرقه خود یک عذاب الهی است که نه از آسمان، بلکه از درون جامعه شکل می‌گیرد و توان حل مسائل را از جامعه سلب می‌کند.

آیت الله سبحانی با تأکید بر اینکه حل مشکلات کشور، به‌ویژه در حوزه معیشت مردم، نیازمند هم‌فکری و هم‌دلی همه مسئولان است، خاطرنشان کرد: وجود نگاه‌ها و طرح‌های متعدد بدون اجماع، مانع اجرای یک برنامه واحد و کارآمد می‌شود و راه‌حل آن، تکیه بر عقل جمعی است.

مرجع تقلید شیعیان همچنین با اشاره به آیه شریفه «إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا» افزود: هرگاه نیت اصلاح و وحدت وجود داشته باشد، توفیق الهی نیز شامل حال مسئولان و جامعه خواهد شد.

گفتنی است در این دیدار، اعتراض سازنده امری قابل قبول دانسته شد، اما بر ضرورت مقابله با اغتشاش و حفظ نظم عمومی تأکید گردید. در پایان نیز موضوع افزایش تعطیلات پراکنده و آثار منفی آن بر آموزش و بهره‌وری جامعه مطرح و بر لزوم بازنگری در این زمینه تأکید شد.

منبع:حوزه علمیه قم

