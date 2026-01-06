مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از ضبط ۲۵ تن شکر و محکومیت ۲۳ میلیارد ریالی قاچاقچیان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ ایرج عزیزی گفت: پرونده قاچاق ۲۵ تن شکر برخلاف ضوابط و مقررات قانونی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خاش رسیدگی شد.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و تأیید سوءاستفاده متهمان از امکانات و مجوز‌های قانونی برای توزیع کالا‌های اساسی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلفان را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف‌شده محکوم کرد.

 

عزیزی گفت: شعبه متخلفان این پرونده را در مجموع به پرداخت ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: پلیس آگاهی شهرستان خاش با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) این میزان شکر را از یک دستگاه کامیون کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

منبع تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، شکر قاچاق
