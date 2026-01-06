همزمان با پیگیری وزارت راه وشهرسازی برای ورود ناوگان هوایی به چرخه پروازی کشور یک فروند هواپیما بعد از انجام چک سنگین به چرخه پروازی کشور بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - یکی از مهم‌ترین اقدامات و گام‌ها در صنعت هوایی کشور، افزایش ظرفیت ناوگان هوایی و تعداد صندلی‌های پروازی است. در همین راستا، اقدامات متعددی از سوی شرکت‌های هواپیمایی انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که ایرلاین‌ها با استفاده از ظرفیت و توان مهندسی خود، اقدام به اورهال و نوسازی ناوگان هوایی کرده‌اند. این امر زمینه‌ساز افزایش تعداد صندلی‌ها و تقویت توان حمل‌ونقل هوایی کشور شده است.

پیش از این، شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده بود که در تلاش برای افزایش تعداد ناوگان هوایی هستیم و در این زمینه از تمامی ظرفیت‌ها برای افزایش تعداد صندلی‌ها و ناوگان فعال استفاده خواهیم کرد.

ابوذر شیرودی با اشاره به افزایش ظرفیت ناوگان هوایی کشور و صندلی‌های پرواز، اظهارداشت: تحریم‌ها هرگز مانع توسعه صنعت هوانوردی کشور نخواهد شد و امروز شاهد افزایش ظرفیت عملیاتی ناوگان هوایی کشور با حفظ کامل استانداردهای ایمنی هستیم.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به افزایش حدود ۲۰۰۰ صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی کشور گفت: این افزایش از چند مسیر به‌صورت هم‌زمان از جمله؛ بازگشت به خدمت هواپیماهای زمین‌گیرشده به دلیل تعویق تعمیرات، ورود موفق هواپیماهای جدید از مسیرهای تأمین مورد تأیید و همچنین افزایش ضریب بهره‌برداری از ناوگان موجود محقق شده است.

کاپیتان شیرودی تأکید کرد: ۲ هزار صندلی جدید نشانه بازیابی سطح عملیاتی ناوگان است که به‌طور مستقیم در خدمت مردم است و ما تنها به صندلی‌هایی افتخار می‌کنیم که امروز قابلیت پرواز ایمن در آسمان کشور را دارند.

وی با بیان اینکه صنعت هوانوردی ایران در دهه‌های اخیر همواره در معرض چالش‌های پیچیده بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه بوده است، افزود: در چنین شرایطی، سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه سنگینی بر عهده دارد تا ضمن حفظ بالاترین استانداردهای ایمنی، مسیر توسعه و افزایش ظرفیت ناوگان را نیز هموار سازد.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، تمرکز بر دانش بومی و استفاده از نیروی متخصص داخلی را ستون اصلی پایداری صنعت هوانوردی دانست و تصریح کرد: سرمایه انسانی متخصص کشور، مهم‌ترین پشتوانه استمرار پروازها و حفظ ایمنی ناوگان است اگر امروز شاهد ورود یا عملیاتی شدن هواپیماهای جدید هستیم، به دلیل آمادگی شبکه قدرتمند تعمیر و نگهداری کشور است.

در همین راستا هم امروز هواپیمای «ویکتور» EP-CPV شرکت هواپیمایی کاسپین پس از انجام موفقیت‌آمیز چک سنگین C و مجموعه‌ای گسترده از عملیات تعمیراتی و بازسازی توسط واحد مهندسی و تعمیرات این شرکت بار دیگر به ناوگان عملیاتی این شرکت بازگشت.

چک سنگین C این هواپیما از تاریخ ۵ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز و تا ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ ادامه داشت که طی آن، مجموعاً ۶۲۹ دستورالعمل تعمیراتی در حوزه‌های مختلف فنی اجرا شد. این عملیات شامل بازسازی و تعمیرات اساسی کابین، صندلی‌ها و سامانه روشنایی هواپیما بود که با هدف ارتقای ایمنی، کیفیت خدمات و افزایش آمادگی عملیاتی انجام گرفت.

در جریان این چک، با تعویض موتور و ارابه‌های فرود، عملیات اورهال هواپیما به‌طور کامل به پایان رسید. پس از اتمام مراحل فنی، هواپیما با موفقیت تست پروازی را پشت سر گذاشت و پس از تأیید نهایی، وارد چرخه پروازی کشور شد. طبق آخرین آمار‌های اعلام شده با ورود این ناوگان هوایی ۱۳۰ صندلی اکونومی و ۱۶ عدد صندلی بیزنس وارد ناوگان هوایی کشور شد.