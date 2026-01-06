باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات منطقه‌ای گفتند یک انفجار گاز در یک مجتمع آپارتمانی در شهر تور غربی روسیه صبح روز سه‌شنبه یک نفر را کشت. آنان پیش از این این حادثه را به یک حمله پهپادی اوکراینی نسبت داده بودند.

ویتالی کورولف فرماندار منطقه تور در تلگرام گفت: «نتیجه اولیه کارشناسان این است که علت، انفجار گاز خانگی بوده است.»

او افزود: «در ابتدا، این حادثه به اشتباه به عنوان نتیجه سقوط آوار پهپاد شناسایی شد، زیرا در آن زمان اقداماتی برای دفع حمله در منطقه در حال انجام بود.»

آتش‌سوزی‌های خانگی و حوادث گازی در سراسر روسیه غیرمعمول نیست.

وزارت دفاع مسکو گفت پهپاد‌های اوکراینی در طول شب در حدود ۲۰ منطقه مختلف سرنگون شدند، از جمله شش فروند بر فراز تور.

ماه گذشته، آوار یک پهپاد اوکراینی باعث آتش‌سوزی در یک مجتمع آپارتمانی در تور شد - شهری در حدود ۱۸۰ کیلومتری (۱۱۰ مایلی) مسکو - که هفت نفر را زخمی کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه