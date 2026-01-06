رئیس کل دادگستری استان قم گفت: زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی از ۷۰ روز در سال گذشته به ۴۹ روز کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی در جلسه کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: همه جرایم در استان قم رو به کاهش است و در استان سرقت مسلحانه، آدم ربایی در یک سال گذشته نداشتیم و در سایر جرائم هم روند کاهشی است.

رئیس کل دادگستری استان قم افزود: در زمینه سرقت خرد، و معاملات ملکی و زمین پرونده‌های بیشتری تشکیل می‌شود که با تثبیت اراضی ملی جلوی آنها گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: در مجموع استان قم جز مناطق پر پرونده‌ای در کشور محسوب نمی‌شود و در دادگستری استان به دنبال کاهش بیشتر پرونده‌ها هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی هدف از برگزاری جلسه با اساتید دانشگاه‌ها و روسای دانشگاه‌ها در جلسه کاهش آسیب‌های اجتماعی را برای اقدام در جهت حل ریشه‌ای مسائل و کاهش پرونده با تعامل بخش نخبگانی جامعه دانست و گفت: در دادگستری تنها به دنبال پیگیری و رسیدگی صرف پرونده ها، دعاوی مردم نیستیم و در برنامه تحولی قوه قصاییه با کمک نخبگان کاهش پرونده‌های قضایی را دنبال می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قم با تاکید براینکه بیشتردعاوی باید در نهاد‌های شبه قضایی بررسی شود گفت: در حال پیگیری برای حل پرونده‌ها با نهاد‌های شبه قضایی مانند داوری، میانجیگری و شورای حل اختلاف رسیدگی هستیم تا بار رسیدگی دادگستری استان کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری استان قم افزود: جلسه با نخبگان استان در راستای هماهنگی برای افزایش آگاهی‌های مردم و کاهش پرونده‌های قضایی و تعامل با نخبگان و رفع دعاوی و پرونده‌های قضایی است.

حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی ادامه داد: در دادگستری قم ۲۸ درصد از تصمیمات دادگاه منتهی به قرار می‌شود و پرونده‌ها در سایر شعب می‌چرخد و در صدد هستیم تا قرار‌های شکلی کاهش یابد و دراین زمینه آماده استفاده از اساتید دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق هستیم.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به کاهش پرونده‌های مسن در استان قم افزود: در استان قم پرونده‌های مسن به ۱۱۹ پرونده رسیده است و در این زمینه وضعیت مناسبی داریم.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی به ۴۹ روز کاهش یافته است گفت: در گذشته زمان رسیدگی به یک پرونده از تشکیل تا خاتمه آن به طور میانگین به ۷۰ روز هم می‌رسید و در این زمینه تعداد روز‌های رسیدگی کاهش قابل توجه یافته‌است.

حجت الاسلام موسوی بیان کرد: با بهره گیری از سامانه‌های برخط برای تسهیل امور قضایی را در استان پیگیری می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قم از کاهش کاهش شعب نامتعارف به صفر شعبه خبر داد و گفت: در زمینه پرونده‌های جاری هم با کاهش ۲۸ درصدی در دادگاه‌ها به زیر ۲۰هزار پرونده رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: پارسال تعداد پرونده‌های جاری دستگاه دادگستری قم بیش از ۲۷ هزار پرونده بود که تا پایان آذرماه به حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ پرونده کاهش یافته است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به به اینکه دادگاه‌های برخط از دیگر امکاناتی است که در نظر گرفته شده است گفت: در راستای شفاف سازی و ارتقا آگاهی مردم و آموزش دانشجویان رشته حقوق از روند قضایی، مردم می‌توانند به صورت علنی و شفاف دادگاه را ببینند و این نوع رسیدگی در نحوه کار قاضی هم تاثیر گذار است.

رئیس کل دادگستری استان قم گفت: در ۹ ماه امسال حدود هزار و ۹۰۰ حکم جایگزین حبس در دادگاه‌های استان صادر شده است گفت: دادگستری در این زمینه‌ها به جای فرستادن افراد به زندان آنان را ملزم به خدمات عمومی به نفع محرومین، آموزش و پرورش، کمیته امداد و خدمت رسانی در راستای منافع عمومی می‌کند.

