وزیر راه وشهرسازی گفت: در حوزه مسکن با حدود ۸۵۰ هزار واحد مواجه بودیم که بیش از ۸۲۰ هزار واحد آن آغاز شده بود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه صادق روز سه شنبه در دومین همایش چشم‌انداز ایران در صنعت ساختمان با اشاره به اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور، اظهار داشت: صنعت ساختمان را نمی‌توان جدا از بستر کلان اقتصادی، نظام تأمین مالی، تحریم‌های ظالمانه و پیامد‌های جنگ ۱۲روزه تحلیل کرد و هرگونه بررسی بدون توجه به این مولفه‌ها، ساده‌انگارانه است.

اقدام به‌جای سیاست‌گذاری صرف

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش خصوصی همواره در بزنگاه‌های دشوار چند گام جلوتر از دولت حرکت کرده است، افزود: در وزارت راه و شهرسازی به‌جای انباشت سیاست‌های کاغذی، بر تسریع اقدامات عملی تمرکز کرده‌ایم؛ چه اقداماتی که آغاز شده، اما کند بوده و چه اقداماتی که باید سال‌ها پیش انجام می‌شد.

تداوم پروژه‌های حمایتی مسکن

صادق با اشاره به پروژه‌های حمایتی مسکن گفت: در حوزه مسکن با حدود ۸۵۰ هزار واحد مواجه بودیم که بیش از ۸۲۰ هزار واحد آن آغاز شده بود. ادامه این پروژه‌ها یک الزام قانونی و اخلاقی بود و تمرکز ما بر اتصال آنها به تسهیلات بانکی و آغاز همزمان خدمات زیربنایی از ابتدای ساخت است.

وی تاکید کرد: نیاز مسکن کشور فقط به مسکن حمایتی محدود نمی‌شود و سبد مسکن باید متنوع باشد. در همین راستا، مسکن استیجاری که سال‌ها در حد ایده باقی مانده بود، به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته و بخش خصوصی نقش محوری در توسعه آن دارد. نقش وزارتخانه نیز تسهیل‌گری، اصلاح مقررات و استفاده از زمین به‌عنوان اهرم توسعه است.

بافت فرسوده و تامین مسکن کارگران

وزیر راه و شهرسازی از ماموریت سازمان ملی زمین و مسکن برای گفت‌وگوی عملیاتی با توسعه‌گران و انبوه‌سازان، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده خبر و ادامه‌داد: بازگشت سرمایه دغدغه اصلی بخش خصوصی در این بافت‌هاست که تلاش می‌کنیم با استفاده از اراضی دولتی و ایجاد ارزش افزوده، آن را برطرف کنیم. همچنین تفاهماتی با صنایع و واحد‌های تولیدی برای تأمین مسکن کارگران در حال پیگیری است.

صادق با اشاره به تجربه‌های گذشته در توسعه شهری گفت: افزایش محدوده‌های شهری بدون توجه به زیرساخت‌ها راهگشا نیست. رویکرد جدید، تفکیک شرایط شهرهاست؛ در برخی شهر‌های کوچک افزایش منطقی محدوده و در استان‌های شمالی، توسعه عمودی و بلندمرتبه‌سازی برنامه‌ریزی‌شده در دستور کار قرار دارد و سند بلندمرتبه‌سازی به‌صورت استانی و شهری در حال تدوین است.

تاکید بر هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی

وی با قدردانی از برگزار کنندگان همایش تصریح کرد: نسخه عبور از شرایط دشوار، کنار هم بودن دولت و بخش خصوصی است.دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور از ابتدا بر شنیدن صدای واقعیت و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم تأکید داشته‌اند و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۱۶ دی ۱۴۰۴
اپکیکشن طراحی کنن تا اجاره خانه وفروش قیمت به صورت شفاف باشخصیت کامل باآن اپ انجام بشه تا بتوان اجاره خانه کنترل کرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۱۶ دی ۱۴۰۴
شهر جدید رامین خوزستان از مادپول گرفتید داریم وام پرداخت میکنیم داخل ساختمان بره پرورش می دادن به ما میگن همینه که هست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۱۶ دی ۱۴۰۴
اردبیل یادمون نرفته
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۱۶ دی ۱۴۰۴
ایثارگران قشر فراموش شده ...!!!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۱۶ دی ۱۴۰۴
سبد مسکن را مثل سبدکالا ست؟
۰
۵
پاسخ دادن
