به مناسبت ۱۷ رجب؛ سالروز بزرگداشت شهادت حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ پرچم عزا بر فراز گنبد این حرم مطهر برافراشته شد.

برچسب ها: تعویض پرچم حرم ، عزا ، حرم شاهچراغ شیراز
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۶ دی ۱۴۰۴
اسلام علیک یا شاهچراغ
۰
۱
پاسخ دادن
کشف ۳ انبار احتکار روغن خوراکی در جهرم
