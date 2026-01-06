قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید+ فیلم

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا صدیق‌پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه در افتتاحیه دهمین نمایشگاه صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: بنابر آمار در آدرماه ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در کشور انجام شد و تمام تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار از داخل تامین شد، در حالیکه سال گذشته در همین مقطع زمانی ناچار بودیم ۲۰ میلیون تخم‌مرغ نطفه‌دار را وارد کنیم.

وی با اشاره به قیمت جوجه یک‌روزه به گلایه افزود: نرخ مصوب هر قطعه جوجه یک‌روزه ۳۲.۷۰۰ تومان است، اما تولیدکننده به دلیل شرایط حاکم بر تولید به ناچار ۵ هزار تومان می‌فروشد یعنی ۱۰ درصد قیمت مصوب. من از مدیران دولتی می‌پرسم، مگر می‌شود با این شرایط تولید کرد؟

صدیق پور ادامه داد: امروز اعلام می‌کنیم مرغ و تخم‌مرغ ماه رمضان و شب عید را از هر جا می‌خواهید تأمین کنید.تولید با این روش برخورد حذف یک باره ارز ۲۸۵۰۰ مگر شدنی است؟

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه با اشاره به سخن دولت مبنی بر اینکه ارز دادیم اما به سفره مردم نیامد، بیان کرد: پرسش این است که پیگیری شد کجا رفته و برای چه حوزه‌ای هزینه شده است؟

صدیق پور گفت: تخم‌مرغ خوابانده شده امروز ۲۱ روز دیگر وارد بازار می‌شود اما ادامه تولید با این مشکلات، آینده تأمین را با چالش روبرو می کند.

ضرورت تسریع در خرید حمایتی شیر از دامداران

در ادامه جواد ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه با بانک کشاورزی به توفیق نمی‌رسیم، گفت: این بانک در کاهش انحصار موفق نبوده، در حالیکه بانک ملی تا ۶ برابر تسهیلات ارائه می‌دهد. منابع باید در اختیار صندوق‌ها قرار گیرد تا به‌صورت هدفمند به تولید برسد.

وی بلاتکلیفی قیمت شیر، دشواری دسترسی دامداران به واکسن و لزوم بازنگری در نظام توزیع واکسن را از دیگر چالش‌های جدی دانست و گفت: آزادسازی به‌معنای سلب مسئولیت از مسئولان نیست