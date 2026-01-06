باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع صهیونیستی فاش کردند که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل تمایل چندانی به مذاکرات با سوریه در پاریس ندارد.
به گزارش روزنامه «یدیعوت آحرونوت»، نتانیاهو در حالی نسبت به این مذاکرات بیمیل است که دمشق بر مواضع خود پافشاری میکند؛ سوریه خواستار عقبنشینی کامل نظامیان اسرائیلی از تمامی مناطقی است که پس از سقوط نظام سابق در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ اشغال شدهاند. همچنین دمشق بر برچیده شدن ۹ پایگاه نظامی و پستهای بازرسی ایجاد شده توسط رژیم تروریستی اسرائیل در جنوب سوریه تاکید دارد.
این منابع ذکر کردند که نتانیاهو مخالفت خود را با این خواستههای سوریه پنهان نمیکند؛ این در حالی است که دولت آمریکا این مطالبات را «منطقی» قلمداد کرده است.
بر اساس گزارش شبکه ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل، این مذاکرات در پاریس تحت فشار مستقیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بر طرفین شکل گرفته است. هدف ترامپ دستیابی به توافقی برای تثبیت وضعیت امنیتی مرزهاست که میتواند گام نخست به سوی عادیسازی روابط میان دمشق و تلآویو در آینده باشد.
هیئت صهیونیستی که روز گذشته با طرف سوری دیدار کرد شامل «یحیئیل لیتر» سفیر رژیم تروریستی اسرائیل در واشنگتن، «رومان گوفمن» دبیر نظامی نتانیاهو و نامزد ریاست موساد و «گیل رایش» سرپرست شورای امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل بود. در مقابل، ریاست هیئت سوری را «اسعد الشیبانی» وزیر خارجه بر عهده داشت و «حسین السلامه» رئیس دستگاه اطلاعات عمومی سوریه نیز در این هیئت حضور داشت.
منبع: آر تی