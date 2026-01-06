باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در مراسم گلریزان و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان فارس که در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد، با اشاره به جایگاه ریشه‌دار انسان‌دوستی در شیراز اظهار کرد: فرهنگ خدمت به خلق خدا در این شهر نهادینه شده و مردم شیراز در این مسیر، افتخار جامعه ما و الگویی ارزشمند برای دیگر نقاط جهان به شمار می‌روند.

او ادامه داد: میزان مشارکت‌های خیرخواهانه و انفاق در شیراز بسیار چشمگیر است و آمار‌های رسمی کمیته امداد امام خمینی (ره) این حقیقت را تأیید می‌کند. این روحیه نیکوکارانه برگرفته از سیره درخشان حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) است؛ شخصیتی که در طول عمر مبارک خود هزاران نفر را آزاد ساخت. طبیعی است هر کس در جوار حضرت شاهچراغ (ع) زندگی کند، این فرهنگ را می‌آموزد و در عمل به آن پایبند می‌شود.

امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های خیرخواهانه و توجه به آخرت، خطاب به نیکوکاران گفت: گاهی مبلغی که برای آزادی گروهی از زندانیان نیاز است، کمتر از ارزش دو سکه است؛ در حالی که برخی افراد صد‌ها سکه ذخیره کرده‌اند. باید دیگران را نیز به مشارکت در این کار خداپسندانه دعوت کنیم تا همان‌گونه که شما توفیق خدمت یافته‌اید، آنان نیز سهمی در رفع مشکلات نیازمندان داشته باشند.

او همچنین با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت حضرت شاهچراغ (ع) خاطرنشان کرد: برنامه‌های ویژه این مناسبت از امشب آغاز می‌شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. اوج این مراسم، عصر روز چهارشنبه ۱۷ دی با برگزاری عزاداری و حرکت دسته‌های سینه‌زنی از فلکه شاهزاده قاسم (ع) به سمت حرم مطهر خواهد بود. لازم است همگان وظیفه همسایگی با حضرت شاهچراغ (ع) را به‌جا آورند.