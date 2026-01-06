باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
یورش نظامیان صهیونیست به دانشگاه بیرزیت در کرانه باختری + فیلم

منابع محلی از یورش نظامیان اشغالگر اسرائیلی به دانشگاه بیرزیت در شمال رام الله واقع در کرانه باختری خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نظامیان صهیونیست اقدام به شلیک گلوله‌های جنگی و گاز اشک‌آور در محوطه دانشگاه بیرزیت در کرانه باختری کردند و دانشجویان فلسطینی را هم مورد حمله و ضرب و شتم قرار دادند.

