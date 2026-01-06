فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با مخلان امنیت، از ادامه روند شناسایی و دستگیری عوامل ناامنی در کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد: شناسایی و بازداشت مخلان امنیت همچنان ادامه دارد و فراجا بر اساس وظیفه ذاتی خود، پس از تفکیک صف معترضان از آشوبگران، با عناصر آشوبگر با قدرت و قاطعیت برخورد کرده است.

وی افزود: تعداد زیادی از این افراد در صحنه ناآرامی‌ها دستگیر شدند و شمار دیگری نیز پس از شناسایی، در عملیات‌های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس بازداشت شده‌اند. فرمانده کل انتظامی کشور با اطمینان‌بخشی به مردم گفت: به ملت ایران قول می‌دهیم که این افراد در هر زمان و هر مکان شناسایی شده و تا دستگیری آخرین نفر، تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد.

سردار رادان همچنین با اشاره به فریب‌خوردگان سرویس‌های بیگانه تأکید کرد: هنوز فرصت باقی است برای کسانی که فریب سرویس‌های خارجی یا لیدر‌های وابسته به دشمن را خورده‌اند تا خود را معرفی کنند و از رأفت نظام جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند شوند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۱۶ دی ۱۴۰۴
جناب سردار روده چرا مخلان اقتصادی وعوامل بدبخت کردن مردم را مجازات نمی کنید
۰
۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۲:۳۱ ۱۶ دی ۱۴۰۴
باید با قاطعیت با این آشوبگران برخورد بشه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۲ ۱۶ دی ۱۴۰۴
اگر در خرابکاریهای قبل از این حرامزاده ها چشم پوشی ننیکردین الان دوباره به خیابان ها ننی امدت و مثل سگ واق واق نمی کردن
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۸ ۱۶ دی ۱۴۰۴
بابا حمله رو شروع کنید چرا نشستین اونا کتک بزنن ما رو بعد شروع به کتک زدنش بکنید چر ا جواب تهدیدشون رو عملی نمیکنید
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۱۶ دی ۱۴۰۴
خیلی از اغتشاشگران الان همون اغتشاشگران ۱۴۰۱ هستند که با گفتن یه غلط کردم و تحت تاثیر رسانه بیگانه بودم! آزادشون کردین.اینا دارن با اسرائیل همکاری می کنند اعدامشان کنیدوگرنه مدیون شهدا و خانواده هاشون هستید
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۱۶ دی ۱۴۰۴
پلیس دیگه اقتداری نداره میگیرین ول میکنین
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۱۶ دی ۱۴۰۴
امیدواریم اینبار با هر اغتشاش گر وآشوبگر که بین اعتراضات به حق مردم دنبال سو استفاده و ازعوامل جیر خوار دشمنان این ملت هستند دستگیر و برخورد قاطع بشه
۱۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۱۶ دی ۱۴۰۴
چرا اختلاسگران را پیدا نمیکنید؟
۶
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۱۶ دی ۱۴۰۴
اتفاقا اول باید این اغتشاشگرا رو بگیرن که هر وقت مردم خواستن به جا و به حق اعتراض کنن اونا اومدن وسط گند زدن به اعتراض مردم مزدورای اسرائیلی.
