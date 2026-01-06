فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با مخلان امنیت، از ادامه روند شناسایی و دستگیری عوامل ناامنی در کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد: شناسایی و بازداشت مخلان امنیت همچنان ادامه دارد و فراجا بر اساس وظیفه ذاتی خود، پس از تفکیک صف معترضان از آشوبگران، با عناصر آشوبگر با قدرت و قاطعیت برخورد کرده است.
وی افزود: تعداد زیادی از این افراد در صحنه ناآرامیها دستگیر شدند و شمار دیگری نیز پس از شناسایی، در عملیاتهای اطلاعاتی و عملیاتی پلیس بازداشت شدهاند. فرمانده کل انتظامی کشور با اطمینانبخشی به مردم گفت: به ملت ایران قول میدهیم که این افراد در هر زمان و هر مکان شناسایی شده و تا دستگیری آخرین نفر، تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد.
سردار رادان همچنین با اشاره به فریبخوردگان سرویسهای بیگانه تأکید کرد: هنوز فرصت باقی است برای کسانی که فریب سرویسهای خارجی یا لیدرهای وابسته به دشمن را خوردهاند تا خود را معرفی کنند و از رأفت نظام جمهوری اسلامی ایران بهرهمند شوند.