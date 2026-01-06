رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه‌ها در ساماندهی بازار کالا و ارز، خواستار برخورد سریع، قاطع و بدون مماشات با تخلفات و تقویت نقش نظارتی تعزیرات شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه‌ای پیرامون وضعیت بازار کالا‌ها و ارز و نقش تعزیرات در این عرصه، طی سخنانی اظهار کرد: انتظار است در شرایط کنونی، مسئولان بخش‌های مختلف در هماهنگی کامل با یکدیگر، ایفای مسئولیت کنند و در این میان نیز مسائل و امور مربوط به دستگاه قضایی و تعزیرات نیز با همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی بیش از گذشته و با دقت، سرعت و بدون مماشات، به پیش برده شوند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه گفت: از آنجا که کالا‌های اساسی باید تحت نظارت دولت به کشور وارد شوند، سامانه‌ای برای این منظور پیشبینی شده که همه واردکنندگان، ملزم هستند اطلاعات مورد نظر را در آن به ثبت برسانند و اصطلاحاً ثبت سفارش کنند؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شده که برخی از واردکنندگان، به بهانه‌های مختلف از جمله عدم آگاهی یا در دسترس نبودن سامانه، اطلاعات لازم را ثبت نمی‌کنند. سازمان تعزیرات هم که تحت مدیریت کلان دولت است در این مقوله باید ورود جدی‌تری داشته باشد و ضمن سامان بخشیدن به وضعیت کنونی، خلأ‌های قانونی موجود را احصاء کرده و درصدد رفع آنها برآید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قضاتِ تعزیرات باید نسبت به پرونده‌های مرتبط با مسائل ارزی به ویژه پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی و ثبت سفارش و ...، اِشراف و وقوف بیشتری داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر ضرورت نظارت دقیق تعزیرات بر اجرای صحیح طرح جدید کالابرگ تاکید کرد.

«رحیمی» وزیر دادگستری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری‌های دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور با سازمان تعزیرات طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: نظارت‌های تعزیرات در روز‌های آینده‌ی اجرای طرح جدید کالابرگ، جدی‌تر از گذشته انجام می‌شود و کمک دادستان‌ها نیز در این زمینه، بسیار مؤثر خواهد بود.

«خدائیان» رئیس سازمان بازرسی نیز در این جلسه اظهار کرد: در حال حاضر در تعزیرات ۳۵۰۰ پرونده اجرای احکام وجود دارد؛ برخی از این پرونده‌ها که در حوزه عدم رفع تعهد ارزی واردات هستند، دارای ارقام بالایی هستند؛ با توجه به شرایط کنونی، به نظر می‌رسد لازم باشد طرح ویژه و فوق‌العاده‌ای برای اجرای احکام این قبیل پرونده‌ها به اجرا دربیاید تا قسمتی از این تعهدات ارزی، در سریع‌ترین زمان ممکن وصول شوند.

رئیس سازمان بازرسی افزود: برخی اشخاصی که در اِزای دریافت ارز، آن را به کشور برنمی‌‎گردانند، مرتکب نوعی «اخلال اقتصادی» شده‌اند؛ ما می‌توانیم پیگیری کنیم که علاوه بر رسیدگی به پرونده این افراد در تعزیرات، پرونده‌های کیفری آنها نیز در دادسرای تهران یا دادسرا‌های شهرستان‌های مربوطه، مورد رسیدگی قرار بگیرد.

«فرهادی» رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه، ضمن قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی کشور از اقدامات و عملکرد تعزیرات طی دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: سالانه به صورت میانگین بیش از ۸۰۰ هزار پرونده در حوزه‌های قاچاق کالا و ارز، خدمات امور صنفی و کالا و خدمات و همچنین بهداشت، وارد تعزیرات می‌شود.

وی افزود: طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری ۵۵۰ هزار پرونده وارد تعزیرات شده که بیش از ۲۰ همت جزای نقدی برای آنها حکم صادر شده و تا کنون نیز بیش از ۶ همت آن وصول گردیده است.

فرهادی با بیان اینکه هم‌اکنون ۵۰۸ شعبه تعزیرات حکومتی در بیش از ۲۶۰ شهرستان کشور مستقر هستند، عنوان کرد: در حال حاضر، میانگین زمان رسیدگی تعزیرات به پرونده‌های حوزه کالا و خدمات، ۲۰ روز و و میانگین رسیدگی به پرونده‌های حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۳۰ روز است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تشریح کارکردی سامانه ۱۳۵ این سازمان برای جلب گزارشات و شکایات مردمی، عنوان کرد: بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های حوزه کالا و خدمات که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، زیر ۱۰۰ میلیون ریال هستند.

وی ادامه داد: در سال جاری و با هدف افزایش اِشراف بر وضعیت بازار، نسبت به جذب بازرسان افتخاری نیز اقدام کرده‌ایم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: بیش از سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده مربوط به عدم رفع تعهد ارز وارداتی در سازمان تعزیرات حکومتی داریم که بیش از ۸۰۰ فقره آن مربوط به ۳۰ استان و نزدیک به دو هزار و ۶۰۰ مورد از آنها مربوط به استان تهران است؛ در حوزه عدم رفع تعهد ارز صادراتی نیز هیچ پرونده‌ای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل نشده است.

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود، به بیان مطالبی در رابطه با «ابلاغیه‌های قضات مستقر در شعب تعزیرات» و همچنین «ارتباط سامانه‌های تعزیرات و قوه قضاییه» پرداخت.

منبع: قوه قضاییه 

برچسب ها: تخلفات بازار ، محسنی اژه ای
خبرهای مرتبط
رئیس قوه‌قضاییه: محاکمه و مجازات سریع اغتشاشگران، در دستور کار قرار دارد
اولیای دم «امیرمحمد خالقی» از قصاص قاتل فرزند خود گذشت کردند
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت «احمدرضا بیضایی»
وزیر دادگستری: با تخلفات در بازار برخورد می‌کنیم
هشدار رئیس قوه قضاییه به عناصر و عوامل مخدوش‌کننده امنیت روانی مردم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۱۶ دی ۱۴۰۴
رئيس فقط رئیسی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۱۶ دی ۱۴۰۴
همه این گرون فروشی ها از اون سوپری تا اون سوپری مارکت برخورد قاطع تعزیرات نیست وقوع قضائیه با محتکر و گران‌فروش وکشف این جرایم با قدرت صورت نمی گیره
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۱۶ دی ۱۴۰۴
قوه قضائیه و بازرسی کل کشور و دیگر سازمانها سیستم تولید و توزیع را علاج کنند و عاملان گرانی و تورم را کنار بزنند قیمتها را کنترل کنند بازار قاچاق بوجود نمیاید مقصر مسئولیست که گرانی را کنترل نمیکند مردم برای حفظ دارایی خود ناخواسته خطا میکنند عزت زیاد رفیق .
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۱۶ دی ۱۴۰۴
به سلامت داداش سلام برسون.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۱۶ دی ۱۴۰۴
حرف بس است مرد عمل باید بود
۰
۳
پاسخ دادن
نیروی عملیاتی موساد در ایران اعدام شد/ علی اردستانی مهره‌ای با دسترسی به اطلاعات حساس
کلاهبرداری با ترفند استخدام منشی
رادان: با طراحان، بازنشردهندگان و مجریان اغتشاش برخورد می‌شود
آغاز خرید کالابرگی مشمولین دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از امروز
محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های کشور از ۱۷ تا ۲۰ دی
رئیس قوه‌قضاییه: محاکمه و مجازات سریع اغتشاشگران، در دستور کار قرار دارد
باغ‌راه حضرت زهرا(س) میزبان شهروندان در جشن رنگ‌ها و ریشه‌ها
۸۰۸ هزار جریمه برای استفاده از تلفن همراه حین رانندگی
هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفت
مشارکت شهرداری تهران در طرح ۲۰۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی دولت
آخرین اخبار
گره کور در پرونده جنایت بر سر دستگاه گنج یاب
نجات چند کارگر از گازگرفتگی در کارگاه رنگ‌کاری یافت‌آباد
هشدار نسبت به بحران جمعیت/ ایران در آستانه سالمندی
دشمن به‌دنبال تضعیف اعتماد عمومی است
۱۹۰ هزار زندانی طی سه دهه فعالیت ستاد دیه آزاد شده‌اند
کلاهبرداری با ترفند استخدام منشی
۸۰۸ هزار جریمه برای استفاده از تلفن همراه حین رانندگی
مشارکت شهرداری تهران در طرح ۲۰۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی دولت
رادان: با طراحان، بازنشردهندگان و مجریان اغتشاش برخورد می‌شود
اعلام شرایط پذیرش ایرانیان مقیم خارج از کشور در حج ۱۴۰۵
رئیس قوه‌قضاییه: محاکمه و مجازات سریع اغتشاشگران، در دستور کار قرار دارد
آغاز خرید کالابرگی مشمولین دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از امروز
محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های کشور از ۱۷ تا ۲۰ دی
باغ‌راه حضرت زهرا(س) میزبان شهروندان در جشن رنگ‌ها و ریشه‌ها
هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفت
نیروی عملیاتی موساد در ایران اعدام شد/ علی اردستانی مهره‌ای با دسترسی به اطلاعات حساس
فرهنگ‌سازی، کلید اصلی کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی است
۱۲ درصد جمعیت کشور را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند/ ایران وارد مرحله سالمندی شده است
برگزاری مراسم روز ملی مددکار با حضور مهمانان بین‌المللی/ تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی در سلامت جامعه
بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت اقدام نظامی و مداخله‌جویانه آمریکا علیه ونزوئلا
اولیای دم «امیرمحمد خالقی» از قصاص قاتل فرزند خود گذشت کردند
تسریع در تکمیل آزادراه شوشتری
تأکید رئیس دیوان عالی کشور بر تفکیک معترضان واقعی از اغتشاشگران
خرید کالابرگی دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از ۱۷ دی
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری سایبری همزمان با واریز کالابرگ ۴ میلیونی
۳۵۰۰ پرونده ارزی در انتظار اجرای سریع احکام است
اژه‌ای: برخورد قاطع و بدون مماشات با تخلفات بازار کالا و ارز ضروری است
سردار رادان: همه مخلان امنیت دستگیر و مجازات می‌شوند
امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر قهرمانان گمنام خدمت به مردم هستند
امدادگران هلال‌احمر مایه آرامش مردم در بحران‌ها هستند