وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد که دانشگاه‌ها باید جلساتی به‌عنوان تریبون آزاد در اختیار دانشجویان قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی در نشست روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که به صورت حضوری و مجازی در سالن «شهدای جهاد علمی» این وزارتخانه برگزار شد، پیشنهاد داد دانشگاه‌ها تمامی ظرفیت‌های خود را معرفی کرده و در اختیار دانشجویان قرار دهند.

وی هدف از این اقدام را ایجاد فضای منطقی برای گفت‌وگو میان دانشجویان، تشکل‌ها، شوراها و مسئولان دانشگاه عنوان کرد.

وزیر علوم همچنین از روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور خواست به همراه معاونان خود در صحنه و میدان دانشگاه حضور فعال داشته باشند.

سیمایی تأکید کرد: هیئت رئیسه دانشگاه‌ها با وجود مجازی شدن کلاس‌ها باید در دانشگاه حاضر باشند.

وی با اشاره به شرایط جنگ رسانه‌ای و جنگ نرم، تصریح کرد: اتفاقاتی که در دانشگاه‌ها رخ می‌دهد باید روایت اول آن توسط خود ما منتشر شود و اطلاع‌رسانی به‌موقع، شفاف و مسئولانه صورت گیرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به آرامش کشور منجر شود.

