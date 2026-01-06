مدیرکل بنادر سیستان و بلوچستان از ورود ۲۱ کشتی حامل کالای اساسی به بندر چابهار خبر داد و گفت: یک میلیون و ۶۲۷ هزار تن انواع نهاده‌های دامی، گندم و برنج تخلیه و یا در دست تخلیه قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  قاسم عسکری نسب، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، از ورود بیست و یکمین کشتی حامل کالای اساسی به بندر چابهار خبر داد و گفت: با ورود این تعداد کشتی‌ها، یک میلیون و ۶۲۷ هزار تن انواع نهاده‌های دامی، گندم و برنج در بندر چابهار تخلیه و یا در دست تخلیه قرار دارد.

وی افزود: این میزان تخلیه کالای اساسی بیش از دو برابر میزان کالای تخلیه شده در مدت مشابه سال گذشته است.

عسکری نسب در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت ۲۲۵ هزار تن برنج به صورت حمل کانتینری توسط شناور‌های کوچک از بنادر مبادی تأمین برنج مورد نیاز کشور به بندر چابهار منتقل و توزیع شده است.

منبع: سازمان بنادر و دریانوردی

برچسب ها: حمل‌ونقل ، بنادر
