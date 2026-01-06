رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد: در حال حاضر ۳۵۰۰ پرونده اجرای احکام در تعزیرات وجود دارد و برخی از آنها مربوط به عدم بازگشت ارز وارداتی با ارقام بالا هستند

باشگاه خبرنگاران جوان - ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی نیز در جلسه‌ای پیرامون وضعیت بازار کالا‌ها و ارز و نقش تعزیرات در این عرصه اظهار کرد: در حال حاضر در تعزیرات ۳۵۰۰ پرونده اجرای احکام وجود دارد؛ برخی از این پرونده‌ها که در حوزه عدم رفع تعهد ارزی واردات هستند، دارای ارقام بالایی هستند؛ با توجه به شرایط کنونی، به نظر می‌رسد لازم باشد طرح ویژه و فوق‌العاده‌ای برای اجرای احکام این قبیل پرونده‌ها به اجرا دربیاید تا قسمتی از این تعهدات ارزی، در سریع‌ترین زمان ممکن وصول شوند.

رئیس سازمان بازرسی افزود: برخی اشخاصی که در اِزای دریافت ارز، آن را به کشور برنمی‌گردانند، مرتکب نوعی «اخلال اقتصادی» شده‌اند؛ ما می‌توانیم پیگیری کنیم که علاوه بر رسیدگی به پرونده این افراد در تعزیرات، پرونده‌های کیفری آنها نیز در دادسرای تهران یا دادسرا‌های شهرستان‌های مربوطه، مورد رسیدگی قرار بگیرد.

برچسب ها: سازمان بازرسی ، بازار
خبرهای مرتبط
تحریم‌های ظالمانه مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران است
دادستان کل کشور: امنیت مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است
رئیس قوه قضائیه:
حرف معترضین را می‌شنویم اما با اغتشاشگران مماشات نمی‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
پایان مأموریت آتش‌نشانان تهران در آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل
ترافیک سنگین در ورودی‌های غربی و جنوبی تهران/ محور‌های شمالی بدون مشکل جوی
کشف ۷۹۰ تن نهاد‌های دامی و مواد نگهدارنده غذایی احتکاری و قاچاق
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
توضیح تشکری هاشمی درباره قراردادسیگنالینگ مترو/ چمران: موضوع را دستاویز انتقاد قرار ندهیم
آخرین اخبار
۳۵۰۰ پرونده ارزی در انتظار اجرای سریع احکام است
اژه‌ای: برخورد قاطع و بدون مماشات با تخلفات بازار کالا و ارز ضروری است
سردار رادان: همه مخلان امنیت دستگیر و مجازات می‌شوند
امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر قهرمانان گمنام خدمت به مردم هستند
امدادگران هلال‌احمر مایه آرامش مردم در بحران‌ها هستند
مرگ برخی پرندگان مهاجر در راه «تهران»
آماده‌سازی ۱۰ سالن سینما در برج میلاد برای جشنواره فجر
تهران و تجربه ناموفق مکانیزه‌سازی؛ ضرورت اصلاح فوری شیوه جمع‌آوری
توضیح تشکری هاشمی درباره قراردادسیگنالینگ مترو/ چمران: موضوع را دستاویز انتقاد قرار ندهیم
بدون حضور داوطلبان، هلال‌احمر معنا ندارد
ترافیک سنگین در ورودی‌های غربی و جنوبی تهران/ محور‌های شمالی بدون مشکل جوی
عمره ۱۴۰۵ نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای رفاه زائران
پرونده گرانفروشی شکر روی میز تعزیرات حکومتی
نوسازی بافت‌های فرسوده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و ثبات اقتصادی است
همه مشاغل در کشور کدگذاری می‌شوند
۴۵۷ غرفه جمع‌آوری پسماند خشک در سطح شهر تهران وجود دارد
کشف ۷۹۰ تن نهاد‌های دامی و مواد نگهدارنده غذایی احتکاری و قاچاق
اکران تبلیغات شهری پویش پناه گرم در سطح شهر تهران
پایان مأموریت آتش‌نشانان تهران در آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل
سیرنزولی تصادفات فوتی پایتخت در آذر ماه امسال
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
سرانه یارانه برای سالمندان مجهول الهویه ۱۲۰ میلیون ریال است
اطفای حریق در پمپ بنزین شهر ری/ آتش‌سوزی عمدی نبود
آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل مهار شد
شارژ خودکار اعتبار کالابرگ برای کارمندان و بازنشستگان