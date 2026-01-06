معاون نظارت بر مراکز سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از تدوین ۲۵۲ سرفصل آموزشی برای موسسان و مربیان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - حامد صبوری، معاون نظارت بر مراکز سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با قدردانی از نقش اثرگذار رسانه‌ها در تبیین مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت، تأکید کرد: بدون همراهی رسانه‌ها، گفتمان‌سازی و انتقال صحیح رسالت اصلی تعلیم و تربیت به جامعه به‌درستی محقق نخواهد شد.

وی با تشریح مأموریت‌های این معاونت گفت: توسعه کمی و بخشی از توسعه کیفی کودکستان‌ها، صدور و ساماندهی مجوزها، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و فراهم‌سازی شرایط عادلانه برای بهره‌مندی همه کودکان از فرصت‌های تربیتی و یادگیری، از مهم‌ترین وظایف معاونت نظارت بر مراکز است. همچنین راهبری فعالیت‌های میدانی کودکستان‌ها و توانمندسازی نیروی انسانی شامل مؤسسان، مدیران و مربیان نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

صبوری با اشاره به وضعیت مراکز فعال کودکستانی اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰ هزار و ۴۵۱ کودکستان فعال در کشور وجود دارد. در دوره جدید مدیریتی، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی به‌عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار قرار گرفت؛ چراکه بدون داده‌های دقیق، امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مؤثر وجود ندارد.

وی افزود: در همین راستا، بانک‌های اطلاعاتی مربوط به مراکز، مجوزها، مربیان و فرآیند صدور ابلاغیه شهریه تکمیل شد. در گذشته، ابلاغیه‌های شهریه اغلب در اسفندماه صادر می‌شد، در حالی که سال تربیتی عملاً رو به پایان بود.

معاون نظارت بر مراکز با اشاره به اصلاح این روند تصریح کرد: سیاست سازمان بر این اساس قرار گرفت که ابلاغیه شهریه پیش از آغاز سال تربیتی به کودکستان‌ها اعلام شود تا خانواده‌ها با شفافیت و آگاهی اقدام به ثبت‌نام فرزندان خود کنند. بر این مبنا، فرآیند صدور ابلاغیه‌ها از تیرماه آغاز و تا اواسط مهرماه ادامه یافت و در حال حاضر حدود ۹۰ درصد مراکز فعال، ابلاغیه نهایی شهریه را دریافت کرده‌اند.

وی در ادامه به ساماندهی مجوزها اشاره کرد و گفت: در حوزه تطبیق مجوزها، بیش از ۳۰ هزار مجوز بررسی شد. در اسفندماه سال گذشته حدود ۱۴ هزار درخواست انباشته وجود داشت که بخشی از آن ناشی از مشکلات سامانه‌ای سال‌های قبل بود. در سال جاری، ۸ هزار و ۹۳۵ مجوز جدید صادر شد و تاکنون مجموعاً ۳ هزار و ۹۱۷ مجوز تأسیس کودکستان به ثبت رسیده است.

صبوری تأکید کرد: بانک اطلاعاتی مراکز کودکستانی اکنون بر اساس شاخص‌هایی نظیر نوع کودکستان، نوبت فعالیت، جنسیت، موقعیت جغرافیایی و سایر مؤلفه‌ها به‌صورت کامل تکمیل شده و مبنای برنامه‌ریزی‌های آینده قرار دارد.

وی با اشاره به ثبت اطلاعات نوآموزان در سامانه «سیدا» گفت: در گذشته اطلاعات دقیق و مستندی از وضعیت نوآموزان وجود نداشت، اما با اتصال دوره پیش‌دبستانی به سامانه یکپارچه دانش‌آموزی، این خلأ تا حد زیادی برطرف شده است. تاکنون اطلاعات حدود ۵۸۵ هزار نوآموز پیش‌دبستانی در این سامانه ثبت شده که شامل داده‌های مرتبط با کودک و خانواده است و نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های تربیتی دارد.

معاون نظارت بر مراکز، مربی را مهم‌ترین عامل تربیتی در کودکستان دانست و افزود: دوره کودکستان یک فرصت طلایی تربیتی است و بیشترین تأثیرگذاری در این سن توسط مربیان شکل می‌گیرد. به همین دلیل، تدوین سرفصل‌های آموزشی استاندارد برای توانمندسازی مربیان در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: با همکاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و بهره‌گیری از نظر اساتید حوزه تعلیم و تربیت کودک، ۲۵۲ سرفصل آموزشی برای آموزش مؤسسان، مدیران و مربیان تدوین و بر اساس آن دوره‌های آموزشی طراحی و اجرا شد. همچنین تربیت مدرسان استانی آغاز شده و قرار است تا بهمن‌ماه، ۲۰۰ مدرس دیگر آموزش ببینند.

صبوری در پایان تأکید کرد: اجرای هدفمند دوره‌های آموزشی ویژه مؤسسان، مدیران و مربیان کودکستان‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت تربیت و یادگیری کودکان خواهد داشت