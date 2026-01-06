سرمربی تیم ملی امید ایران پیش از بازی با کره جنوبی گفت: ما گروهی منسجم و با هدف هستیم که از بازیکنان باکیفیت و بااستعداد فوتبال ایران تشکیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی امید ایران در چارچوب رقابتهای جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا در نخستین دیدار خود فردا (چهارشنبه، ۱۷ دی) به مصاف کره جنوبی خواهد رفت. دیگر تیمهای این گروه ازبکستان و لبنان هستند.
امید روانخواه، سرمربی تیم ملی امید در نشست خبری پیش از بازی گفت: در گروهی قرار گرفتهایم که تیمهای قابل احترام و معتبر آسیا در آن حضور دارند. فردا هم اولین بازی ما با تیم خوب و قابل احترام کره جنوبی است. ما گروهی منسجم و با هدف هستیم که از بازیکنان باکیفیت و بااستعداد فوتبال کشورمان تشکیل شده است. بسیار مصمم هستند که نمایش باکیفیتی را نشان دهند و به موفقیت هم دست پیدا کنند.
سرمربی تیم ملی امید افزود: عملکرد تیمها در این رده سنی میتواند بازی به بازی متغیر باشد و کمتر تیمی است که عملکرد ثابتی را داشته باشد اما کره جنوبی همیشه مدعی و قابل احترام بوده مخصوصا در این تورنمنت اما ما بیشتر روی برنامههای تیمی خودمان متمرکز شدهایم. بسیار مصمم هستیم که نمایش خوبی داشته باشیم و به موفقیت برسیم.
محمد جواد حسین نژاد، کاپیتان تیم ملی امید هم بیان کرد: با هدف مشخصی پا به این مسابقات گذاشتیم و قدم به قدم پیش میرویم. هدف ما موفقیت در سه بازی نخست در مرحله گروهی است و بعد به مراحل آینده فکر میکنیم. با آمادگی و موفقیت خوبی به این مسابقات آمدیم. از مرحله قبلی با موفقیت عبور کردیم، میدانیم که چه مقدار شرایط تیمی و کیفیت بازیکنانمان خوب است و این به ما کمک میکند و اعتماد به نفس خوبی به ما در این رقابتها میدهد.
منبع: ایسنا