شرکت نستله در پی شناسایی ماده‌ای خطرناک در برخی محصولات خود، فراخوان گسترده‌ای برای جمع‌آوری چندین برند مشهور شیرخشک صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت «نستله» با صدور بیانیه‌ای رسمی، از جمع‌آوری فوری برخی محموله‌های شیرخشک نوزاد از بازار‌های جهانی خبر داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آزمایش‌ها نشان داد این محصولات حاوی یک ماده سمی خطرناک هستند که می‌تواند باعث مسمومیت غذایی شدید در نوزادان شود.

جزئیات آلودگی و علائم مسمومیت طبق اعلام این شرکت، محموله‌های خاصی از شیرخشک‌های برند «اس ام ای» و شیر‌های کمکی، به ماده‌ای تحت عنوان «سریولاید» آلوده شده‌اند. کارشناسان بهداشت هشدار می‌دهند که مصرف این ماده می‌تواند منجر به بروز علائمی همچون تهوع، استفراغ مداوم و گرفتگی‌های شدید عضلات شکم در نوزادان شود.

برند‌های آلوده و کشور‌های درگیر نستله اعلام کرده است که این محصولات در بسیاری از کشور‌های اروپایی توزیع شده‌اند. در فرانسه برند‌های Guigoz و Nedal و در آلمان برند‌های Beba و Alfamino درگیر این ماده سمی هستند. محموله‌هایی از این ماده سمی در اتریش، دانمارک، ایتالیا و سوئد نیز شناسایی شده‌اند.

شرکت مدیریت نستله اعلام کرد که منشا این آلودگی به یکی از مواد اولیه‌ای بازمی‌گردد، نستله تاکید کرده است که تاکنون گزارشی از ابتلای نوزادان به این مسمومیت دریافت نکرده و این فراخوان صرفا یک اقدام «پیشگیرانه» برای حفظ سلامت کودکان است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: شیرخشک نوزاد ، شرکت نستله
خبرهای مرتبط
طرح پاکستان برای تحریم شرکت‌های حامی اسرائیل 
چگونه جنبش بایکوت ورق حامیان رژیم اسرائیل را برگرداند؟
مدیرعامل نستله بی‌رغبتی آسیایی‌ها به محصولات غربی را تایید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حراج وطن به سبک رهبر اپوزیسیون ونزوئلا
افزایش قیمت طلای جهانی در سایه بحران ونزوئلا
مادورو به نمادی مانند فیدل و چه‌گوارا تبدیل خواهد شد
«کارتل خورشید»؛ بهانه ترامپ برای حمله به ونزوئلا دروغ از آب درآمد
اسرائیل بدنبال ایجاد پایگاه نظامی بیخ گوش یمن
تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری کاراکاس؛ آمریکا دخالت خود را رد کرد
اپوزیسیون ونزوئلا توان اداره کشور را ندارد
رئیس پنتاگون: حدود ۲۰۰ سرباز آمریکایی برای ربایش مادورو وارد کاراکاس شدند 
واشنگتن می‌خواهد کاراکاس صادرات نفت به «دشمنان آمریکا» را متوقف کند 
عذرخواهی کامبوج از تایلند: اشتباهی شلیک کردیم!
آخرین اخبار
سکوت در برابر حمله آمریکا به ونزوئلا، اعتبار بلوک را خدشه‌دار کرد
انفجار گاز یک کشته در شهر غربی روسیه بر جای گذاشت 
بی‌میلی نتانیاهو به مذاکره با الجولانی
انحصار سلاح در دولت، موضع ثابت مقاومت عراق از سال ۲۰۱۷
روسیه ۳۶۰ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد 
اسرائیل ممنوعیت دسترسی رسانه‌ها به غزه را حفظ می‌کند
«کارتل خورشید»؛ بهانه ترامپ برای حمله به ونزوئلا دروغ از آب درآمد
تجاوز به ونزوئلا؛ تیر خلاص آمریکا به نظم تک‌قطبی جهان
ناوگان تانکرهای نفتی تحریم شده از ونزوئلا خارج می شوند
کلمبیا: همکاری با آمریکا در مبارزه با مواد مخدر ادامه دارد
پاسخ منفی باکو برای اعزام نیرو به غزه
عجز اروپا در برابر قلدری ترامپ برای گرینلند
تخلیه دادگاه عالی آریزونا پس از کشف بسته انفجاری
واشنگتن می‌خواهد کاراکاس صادرات نفت به «دشمنان آمریکا» را متوقف کند 
مادورو به نمادی مانند فیدل و چه‌گوارا تبدیل خواهد شد
عذرخواهی کامبوج از تایلند: اشتباهی شلیک کردیم!
رئیس پنتاگون: حدود ۲۰۰ سرباز آمریکایی برای ربایش مادورو وارد کاراکاس شدند 
افزایش قیمت طلای جهانی در سایه بحران ونزوئلا
آمریکا در حال بررسی بازگشایی سفارت خود در ونزوئلا پس از تعطیلی ۷ ساله است
حراج وطن به سبک رهبر اپوزیسیون ونزوئلا
اسرائیل بدنبال ایجاد پایگاه نظامی بیخ گوش یمن
اجلاس متحدان اوکراین در پاریس: طرح صلح آمریکا بررسی می‌شود
زلنسکی فرماندهان ضدجاسوسی را برکنار کرد
اپوزیسیون ونزوئلا توان اداره کشور را ندارد
تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری کاراکاس؛ آمریکا دخالت خود را رد کرد
سایه جنگ کاراکاس بر صلح گرینلند
ترامپ برگزاری انتخابات در ونزوئلا در ۳۰ روز آینده را رد کرد
پوتین حامل پیام عجز نتانیاهو برای تهران
دلسی رودریگز در ونزوئلا سوگند ریاست جمهوری موقت یاد کرد
ادعای جروزالم پست: آمریکا و اسرائیل به دنبال اقدام محدود در ایران