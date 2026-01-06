باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت «نستله» با صدور بیانیه‌ای رسمی، از جمع‌آوری فوری برخی محموله‌های شیرخشک نوزاد از بازار‌های جهانی خبر داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آزمایش‌ها نشان داد این محصولات حاوی یک ماده سمی خطرناک هستند که می‌تواند باعث مسمومیت غذایی شدید در نوزادان شود.

جزئیات آلودگی و علائم مسمومیت طبق اعلام این شرکت، محموله‌های خاصی از شیرخشک‌های برند «اس ام ای» و شیر‌های کمکی، به ماده‌ای تحت عنوان «سریولاید» آلوده شده‌اند. کارشناسان بهداشت هشدار می‌دهند که مصرف این ماده می‌تواند منجر به بروز علائمی همچون تهوع، استفراغ مداوم و گرفتگی‌های شدید عضلات شکم در نوزادان شود.

برند‌های آلوده و کشور‌های درگیر نستله اعلام کرده است که این محصولات در بسیاری از کشور‌های اروپایی توزیع شده‌اند. در فرانسه برند‌های Guigoz و Nedal و در آلمان برند‌های Beba و Alfamino درگیر این ماده سمی هستند. محموله‌هایی از این ماده سمی در اتریش، دانمارک، ایتالیا و سوئد نیز شناسایی شده‌اند.

شرکت مدیریت نستله اعلام کرد که منشا این آلودگی به یکی از مواد اولیه‌ای بازمی‌گردد، نستله تاکید کرده است که تاکنون گزارشی از ابتلای نوزادان به این مسمومیت دریافت نکرده و این فراخوان صرفا یک اقدام «پیشگیرانه» برای حفظ سلامت کودکان است.

منبع: اسپوتنیک