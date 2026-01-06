کارشناس انرژی گفت: هر دستگاه بخاری راندمان بالا به‌طور میانگین سالانه حدود ۴۶۶ مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی به همراه داردو از سوی دیگر زمینه ساز کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هاشم منوچهری کارشناس انرژی اظهار داشت: طرح ملی اسقاط و جایگزینی بخاری‌های فرسوده با تجهیزات گرمایشی پربازده، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات مدیریت مصرف انرژی، نقش قابل‌توجهی در کاهش ناترازی گاز و بهینه‌سازی الگوی مصرف در کشور ایفا کرده است.

وی با اشاره به اینکه بخاری‌های فرسوده که عمدتاً دارای راندمان پایین و مصرف بالای گاز هستند، سهم قابل‌توجهی در اتلاف انرژی به‌ویژه در فصل سرد سال دارند گفت: اجرای این طرح با هدف جمع‌آوری تدریجی این تجهیزات و جایگزینی آن‌ها با بخاری‌های استاندارد و کم‌مصرف، توانسته است میزان مصرف گاز در بخش خانگی را به شکل محسوسی کاهش دهد.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه ارتقای راندمان وسایل گرمایشی، یکی از سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکارها برای مدیریت ناترازی انرژی است گفت: بر همین اساس، اسقاط بخاری‌های فرسوده نه‌تنها به کاهش فشار بر شبکه توزیع گاز در ایام اوج مصرف کمک کرده، بلکه زمینه‌ساز پایداری تأمین انرژی برای بخش‌های صنعتی و نیروگاهی نیز شده است.

او یادآور شد: اجرای این طرح آثار مثبت زیست‌محیطی قابل توجهی نیز به همراه داشته است. کاهش مصرف گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای شده و به بهبود کیفیت هوا، به‌ویژه در کلان‌شهرها، کمک کرده است.

وی  تاکید کرد:  مشارکت شهروندان در جایگزینی بخاری‌های فرسوده با نمونه‌های استاندارد، نقش کلیدی در موفقیت آن داشته و ادامه این روند می‌تواند در سال‌های آینده، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف انرژی کشور ایجاد کند.

منوچهری توضیح داد:با توجه به تداوم چالش ناترازی انرژی، توسعه و تقویت طرح اسقاط بخاری‌های فرسوده به‌عنوان یکی از سیاست‌های مؤثر مدیریت مصرف، می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش هزینه‌ها و ارتقای امنیت انرژی کشور ایفا کند.

او با بیان اینکه در کشور بیش از ۲۲ میلیون بخاری نصب‌شده وجود دارد و بخاری‌های قدیمی با راندمان پایین، مصرف گاز را به‌شدت افزایش داده‌اند؛ تصریح کرد: استان‌های سردسیر مانند خراسان‌ها، آذربایجان‌ شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و قزوین در اولویت اجرای طرح اسقاط بخاری های فرسوده باید قرار بگیرند.

وی با اشاره به ویژگی‌های فنی بخاری‌های با راندمان بالا اظهار داشت: این بخاری‌ها با رده انرژی «آ» و راندمان ۸۵ درصد طراحی شده است و علاوه بر کاهش قابل‌توجه انتشار گاز منوکسید کربن، از ایمنی بسیار بالایی برخوردار هستند.

 

برچسب ها: مصرف گاز ، گاز
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با استفاده از بخاری های راندمان بالا
