باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هاشم منوچهری کارشناس انرژی اظهار داشت: طرح ملی اسقاط و جایگزینی بخاریهای فرسوده با تجهیزات گرمایشی پربازده، بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات مدیریت مصرف انرژی، نقش قابلتوجهی در کاهش ناترازی گاز و بهینهسازی الگوی مصرف در کشور ایفا کرده است.
وی با اشاره به اینکه بخاریهای فرسوده که عمدتاً دارای راندمان پایین و مصرف بالای گاز هستند، سهم قابلتوجهی در اتلاف انرژی بهویژه در فصل سرد سال دارند گفت: اجرای این طرح با هدف جمعآوری تدریجی این تجهیزات و جایگزینی آنها با بخاریهای استاندارد و کممصرف، توانسته است میزان مصرف گاز در بخش خانگی را به شکل محسوسی کاهش دهد.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه ارتقای راندمان وسایل گرمایشی، یکی از سریعترین و کمهزینهترین راهکارها برای مدیریت ناترازی انرژی است گفت: بر همین اساس، اسقاط بخاریهای فرسوده نهتنها به کاهش فشار بر شبکه توزیع گاز در ایام اوج مصرف کمک کرده، بلکه زمینهساز پایداری تأمین انرژی برای بخشهای صنعتی و نیروگاهی نیز شده است.
او یادآور شد: اجرای این طرح آثار مثبت زیستمحیطی قابل توجهی نیز به همراه داشته است. کاهش مصرف گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار آلایندهها و گازهای گلخانهای شده و به بهبود کیفیت هوا، بهویژه در کلانشهرها، کمک کرده است.
وی تاکید کرد: مشارکت شهروندان در جایگزینی بخاریهای فرسوده با نمونههای استاندارد، نقش کلیدی در موفقیت آن داشته و ادامه این روند میتواند در سالهای آینده، صرفهجویی قابل توجهی در مصرف انرژی کشور ایجاد کند.
منوچهری توضیح داد:با توجه به تداوم چالش ناترازی انرژی، توسعه و تقویت طرح اسقاط بخاریهای فرسوده بهعنوان یکی از سیاستهای مؤثر مدیریت مصرف، میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری انرژی، کاهش هزینهها و ارتقای امنیت انرژی کشور ایفا کند.
او با بیان اینکه در کشور بیش از ۲۲ میلیون بخاری نصبشده وجود دارد و بخاریهای قدیمی با راندمان پایین، مصرف گاز را بهشدت افزایش دادهاند؛ تصریح کرد: استانهای سردسیر مانند خراسانها، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و قزوین در اولویت اجرای طرح اسقاط بخاری های فرسوده باید قرار بگیرند.
وی با اشاره به ویژگیهای فنی بخاریهای با راندمان بالا اظهار داشت: این بخاریها با رده انرژی «آ» و راندمان ۸۵ درصد طراحی شده است و علاوه بر کاهش قابلتوجه انتشار گاز منوکسید کربن، از ایمنی بسیار بالایی برخوردار هستند.