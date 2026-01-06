همزمان با اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیک و واریز اعتبار ۴ میلیونی، سخنگوی پلیس از افزایش ارسال پیامک‌ها و لینک‌های جعلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار منتظرالمهدی گفت: بررسی‌های تخصصی کارشناسان پلیس فتا نشان می‌دهد مجرمان سایبری با سوءاستفاده از طرح‌های حمایتی دولت، از جمله کالابرگ، اقدام به ارسال پیامک‌های فریبنده حاوی لینک‌های آلوده برای شهروندان می‌کنند.

سخنگوی فراجا افزود: در اغلب این موارد، پیامک‌ها با عناوینی مانند «واریز کالابرگ»، «دریافت اعتبار جدید» یا «استعلام وضعیت کالابرگ» ارسال می‌شود و مجرمان با ایجاد حس اضطراب و فوریت، کاربران را به کلیک روی لینک ترغیب می‌کنند؛ در حالی که به محض کلیک، بدافزار روی تلفن همراه نصب شده و زمینه آلودگی و هک گوشی و سوءاستفاده‌های بعدی فراهم می‌شود.

منتظرالمهدی با بیان اینکه بسیاری از قربانیان در مراحل اولیه متوجه آلودگی تلفن همراه خود نمی‌شوند، ادامه داد: پس از آلوده شدن گوشی، امکان دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و بانکی، ارسال پیامک بدون اطلاع کاربر، جعل هویت، سوءاستفاده از شماره تلفن و حتی برداشت غیرقانونی از حساب‌های بانکی وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ پیامک حاوی لینک برای دریافت یا فعال‌سازی کالابرگ از سوی دستگاه‌های دولتی ارسال نمی‌شود، تصریح کرد: پیامک‌های معتبر دولتی صرفاً از طریق سرشماره‌های اسمی و رسمی ارسال می‌شوند و نهادهای مسئول، هیچ‌گونه لینک یا برنامه‌ای را از طریق شماره‌های شخصی یا شبکه‌های اجتماعی معرفی نمی‌کنند؛ بنابراین هرگونه پیام با این مضمون، جعلی و کلاهبرداری است.

سخنگوی فراجا با ارائه توصیه‌های پیشگیرانه خاطرنشان کرد: شهروندان از کلیک روی لینک‌های ناشناس و مشکوک خودداری کنند و اخبار مربوط به طرح‌های دولتی را صرفاً از طریق رسانه‌ها و منابع رسمی پیگیری نمایند. همچنین در صورت مشکوک شدن به آلودگی یا هک تلفن همراه، در اولین اقدام اینترنت گوشی را قطع کرده، برنامه‌های نصب‌شده مشکوک را حذف کنند و از انجام تراکنش‌های بانکی تا بررسی کامل خودداری کنند.

سردار منتظرالمهدی در پایان تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرعادی، موضوع را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش دهند.

برچسب ها: هشدار پلیس ، فراجا
خبرهای مرتبط
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری سایبری همزمان با واریز کالابرگ ۴ میلیونی
افزایش ارسال لینک‌های مخرب؛ هشدار پلیس فتا نسبت به هک تلفن همراه شهروندان
افزایش کلاهبرداری‌ها در پلتفرم‌های خارجی؛ توصیه پلیس برای خرید امن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
پایان مأموریت آتش‌نشانان تهران در آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل
ترافیک سنگین در ورودی‌های غربی و جنوبی تهران/ محور‌های شمالی بدون مشکل جوی
کشف ۷۹۰ تن نهاد‌های دامی و مواد نگهدارنده غذایی احتکاری و قاچاق
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
توضیح تشکری هاشمی درباره قراردادسیگنالینگ مترو/ چمران: موضوع را دستاویز انتقاد قرار ندهیم
آخرین اخبار
۳۵۰۰ پرونده ارزی در انتظار اجرای سریع احکام است
اژه‌ای: برخورد قاطع و بدون مماشات با تخلفات بازار کالا و ارز ضروری است
سردار رادان: همه مخلان امنیت دستگیر و مجازات می‌شوند
امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر قهرمانان گمنام خدمت به مردم هستند
امدادگران هلال‌احمر مایه آرامش مردم در بحران‌ها هستند
مرگ برخی پرندگان مهاجر در راه «تهران»
آماده‌سازی ۱۰ سالن سینما در برج میلاد برای جشنواره فجر
تهران و تجربه ناموفق مکانیزه‌سازی؛ ضرورت اصلاح فوری شیوه جمع‌آوری
توضیح تشکری هاشمی درباره قراردادسیگنالینگ مترو/ چمران: موضوع را دستاویز انتقاد قرار ندهیم
بدون حضور داوطلبان، هلال‌احمر معنا ندارد
ترافیک سنگین در ورودی‌های غربی و جنوبی تهران/ محور‌های شمالی بدون مشکل جوی
عمره ۱۴۰۵ نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای رفاه زائران
پرونده گرانفروشی شکر روی میز تعزیرات حکومتی
نوسازی بافت‌های فرسوده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و ثبات اقتصادی است
همه مشاغل در کشور کدگذاری می‌شوند
۴۵۷ غرفه جمع‌آوری پسماند خشک در سطح شهر تهران وجود دارد
کشف ۷۹۰ تن نهاد‌های دامی و مواد نگهدارنده غذایی احتکاری و قاچاق
اکران تبلیغات شهری پویش پناه گرم در سطح شهر تهران
پایان مأموریت آتش‌نشانان تهران در آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل
سیرنزولی تصادفات فوتی پایتخت در آذر ماه امسال
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
سرانه یارانه برای سالمندان مجهول الهویه ۱۲۰ میلیون ریال است
اطفای حریق در پمپ بنزین شهر ری/ آتش‌سوزی عمدی نبود
آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل مهار شد
شارژ خودکار اعتبار کالابرگ برای کارمندان و بازنشستگان