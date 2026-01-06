سخنگوی وزارت خارجه قطر با تاکید بر تماس‌های دوحه با تهران و واشنگتن، اعلام کرد که همچنان فرصت برای راه‌حل‌های دیپلماتیک وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماجد بن محمد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، با اشاره به تنش‌های منطقه‌ای اعلام کرد: «ما با تهران و واشنگتن در تماس هستیم و از هرگونه گفت‌وگویی برای جلوگیری از تنش‌زایی حمایت می‌کنیم.» او تاکید کرد که همچنان فضا برای راه‌حل‌های دیپلماتیک و سیاسی وجود دارد.

پیش از این ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طبق گزارش وزیر امورخارجه، جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی هیچ مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها ندارد، البته اگر تشخیص نظام در مذاکره باشد، این موضوع انجام خواهد شد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به بحران غزه پرداخت و گفت: «قطر در همکاری با دیگر میانجی‌گران، برای بازگشایی گذرگاه رفح و ارسال کمک‌های بشردوستانه تلاش می‌کند و رایزنی‌ها در این زمینه ادامه دارد.» الانصاری تصریح کرد: «ما همواره خواستار آن بوده‌ایم که کمک‌های انسانی به ابزاری برای اخاذی سیاسی تبدیل نشود.»

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین توضیح داد که دوحه به همراه دیگر میانجی‌گران در حال تلاش است تا دستیابی به مرحله دوم توافق آتش‌بس در غزه را تضمین کند. او خاطرنشان کرد که پیچیدگی‌های موجود در این پرونده، استمرار تلاش‌ها برای دستیابی به توافق نهایی پایان جنگ را ضروری کرده است.

منبع: النشره

برچسب ها: ایران و قطر ، میانجی‌گری قطر
