علی تاجرنیا در حالی از تمدید دو ساله قرارداد اندونگ خبر داده که از نظر فدراسیون او قراردادش را فسخ کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایطی که مدیربرنامه‌های دیدیه اندونگ روز ۲۳ آذر از فسخ قرارداد این بازیکن گابنی خبر داده بود، چند روز پیش برخی عوامل رسانه‌ای باشگاه استقلال در فضای مجازی تمدید قرارداد دو ساله او را اعلام کردند. علی تاجرنیا نیز ابتدا گفت که قرارداد اندونگ فسخ نشده و در ادامه در مصاحبه‌ای تمدید دو ساله قرارداد او را تأیید کرد، هر چند این خبر مهم از سوی رسانه‌های رسمی باشگاه اعلام نشد تا شائبه‌ها در این زمینه بیشتر شود.

اکنون پرسش مهم این است که آیا قرارداد اندونگ فسخ شده یا نه. پیگیری‌های خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد نامه فسخ این بازیکن در همان زمان به فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال ارسال شده و این موضوع به معنای فسخ قرارداد است. (گفته می‌شود این اتفاق به اطلاع فیفا هم رسیده است.) در واقع آنچه امروز فرشید طاهری مدیر کمیته نقل‌و‌انتقالات سازمان لیگ به تسنیم گفته احتمالاً یا از روی عدم اطلاع کافی بوده یا عدم استعلام از فدراسیون چرا که از نظر فدراسیون فوتبال این قرارداد فسخ شده است.

باشگاه استقلال با این وجود اقدام به تمدید قرارداد اندونگ کرده است. مشکل، اما این است که پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال بسته بوده و این باشگاه نمی‌تواند قرارداد اندونگ را ثبت کند. قرارداد سال گذشته این بازیکن اهل گابن ۹۰۰ هزار دلار بوده و طبیعتاً تمدید دوساله قرارداد او با قیمتی بالاتر اتفاق افتاده است. حتی اگر قرارداد اندونگ به ثبت نرسد، او می‌تواند کل یا بخشی از مبلغ قراردادش را از استقلال مطالبه کند و در چنین شرایطی این باشگاه با چالشی بزرگ مواجه خواهد شد.

اگر بپذیریم که طبق گفته علی تاجرنیا قرارداد اندونگ تمدید شده آن وقت باید پرسید با توجه به فسخ قرارداد و پنجره بسته آبی‌پوشان چگونه این کار صورت گرفته است.

