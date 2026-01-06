باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سهشنبه گفت عملیات نظامی ایالات متحده در ونزوئلا، که نیکلاس مادورو رئیسجمهور این کشور را از قدرت برکنار کرد، «یک اصل بنیادین» حقوق بینالملل را تضعیف کرده است. این اصل مقرر میدارد که کشورها نباید تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ دولتی را تهدید کرده یا علیه آن از زور استفاده کنند. او افزود که سوابق «هولناک» حقوق بشر دولت ونزوئلا، مداخله نظامی یکجانبه را توجیه نمیکند.
ترک هشدار داد: «ما نگرانیم که بیثباتی کنونی و نظامیسازی بیشتر در کشور ناشی از مداخله آمریکا فقط وضعیت را بدتر کند.» او استدلال کرد که وضعیت فوقالعاده اعمال شده پس از دستگیری مادورو نگرانکننده است، زیرا میتواند منجر به محدودیت در آزادی رفت و آمد، ممنوعیت اعتراضات و مصادره اموال ضروری برای دفاع ملی شود.
او از آمریکا و جامعه بینالمللی خواست که حقوق بینالملل را رعایت کنند و تأکید کرد که آینده ونزوئلا «باید تنها توسط مردم ونزوئلا تعیین شود.»
منبع: رویترز