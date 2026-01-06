کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با محکوم کردن عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا هشدار داد این اقدام «یک اصل بنیادین» حقوق بین‌الملل را نقض کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت عملیات نظامی ایالات متحده در ونزوئلا، که نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور این کشور را از قدرت برکنار کرد، «یک اصل بنیادین» حقوق بین‌الملل را تضعیف کرده است. این اصل مقرر می‌دارد که کشور‌ها نباید تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ دولتی را تهدید کرده یا علیه آن از زور استفاده کنند. او افزود که سوابق «هولناک» حقوق بشر دولت ونزوئلا، مداخله نظامی یکجانبه را توجیه نمی‌کند.

ترک هشدار داد: «ما نگرانیم که بی‌ثباتی کنونی و نظامی‌سازی بیشتر در کشور ناشی از مداخله آمریکا فقط وضعیت را بدتر کند.» او استدلال کرد که وضعیت فوق‌العاده اعمال شده پس از دستگیری مادورو نگران‌کننده است، زیرا می‌تواند منجر به محدودیت در آزادی رفت و آمد، ممنوعیت اعتراضات و مصادره اموال ضروری برای دفاع ملی شود.

او از آمریکا و جامعه بین‌المللی خواست که حقوق بین‌الملل را رعایت کنند و تأکید کرد که آینده ونزوئلا «باید تنها توسط مردم ونزوئلا تعیین شود.»

منبع: رویترز

Germany
ناشناس
۰۹:۴۴ ۱۷ دی ۱۴۰۴
آمریکا سازمان ملل و منشور حقوق بشر رو بوجود آورد تا ذنیا رو جای امنی کنه و دیگه جنگ های جهانی پیش نیاد تا راحت بتونن زندگی کنن ولی الان خودش شده دشمن سازمان ملل و حقوق بشر و بانی و باعث وقوع جنگ جهانی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۱۶ دی ۱۴۰۴
تضعیف نکرده بلکه حقوق بین‌الملل و بشر را نابود کرد و از سر ضعیف و خودفروختگی به زبان نمی آورید تنها واکنش دبیرکل سازمان ملل به جنایت های غرب اظهار نگرانی کردن است!
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۱۶ دی ۱۴۰۴
هیچ میدونید اولین پرونده ای که بلافاصله پس از تشکیل سازمان ملل بعد جنگ دوم جهانی بررسی شد پرونده ایران و شکایتش از حکومت شوروی بود ؟!!
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۱۶ دی ۱۴۰۴
سازمان ملل رو از آمریکا بردارید ببرید یک کشور آسیایی
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۱۶ دی ۱۴۰۴
خب که چی، اینو که همه میدونن، شما چکاره اید پس؟ چرا این روزها مجلس ها ایتقدر بی خاصیت شده اند؟
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حشمت الملوک خورشیدی
۲۰:۰۳ ۱۶ دی ۱۴۰۴
خوب که چی؟ میخاین چیکار کنین؟
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۱۶ دی ۱۴۰۴
مهم اینکه ۹۰ درصد مردم ونزوئلا خوشحال شدند و از ترامپ تشکر میکنند.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دهنوی
۱۵:۴۴ ۱۶ دی ۱۴۰۴
عشقم سازمان ملل.همش ابراز نگرانی میکنه
۱
۵
پاسخ دادن
