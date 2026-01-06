مدیر توزیع برق استان تهران گفت: نزدیک به ۱۴۰ هزار اشتراک مشترکین پرمصرف بالای الگوی مصرف تعویض و به سیستم کنترل هوشمند مجهز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  حسن‌بکلو، مدیر توزیع برق استان تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به اقدامات انجام شده در راستای بهبود سیستم توزیع برق در استان تهران اشاره کرد و گفت: استان تهران که دارای دو شرکت توزیع برق است، بر اساس آخرین آمار، نزدیک به ۱۴۰ هزار اشتراک مشترکین پرمصرف بالای الگوی مصرف تعویض و به سیستم کنترل هوشمند مجهز شده است.

او افزود:  هر دو شرکت توزیع برق در استان تهران، تعداد ۸۰۰ هزار کنتور خود را به کنتور‌های هوشمند تبدیل کرده‌اند. برنامه و پروژه‌هایی که وزارت نیرو تعریف کرده، شامل ۱۴ مگا پروژه است که به همین اساس در نظر گرفته شده‌اند.

حسن‌بکلو در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها در شهرستان‌های استان تهران به هدف رسیدن به پیک مصرف سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۳۱۶ هزار کنتور جدید را نیز شامل خواهد شد.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۵۱ ۱۶ دی ۱۴۰۴
عنگام خرید و فروش املاک ،چک کردن اجباری پلمب کنتورها را اداره های برق و آب و کاز انجام دهند بعد اجازه خرید و فروش داده شود ،
ما خانه خریدیم ،معامله که انجام شد ،بعد که امدند برای کنتور خوانی گفتند کنتوربرق مخدوش هست ،طرف برای یک منزل کوچک چهار تا اسپلیت گذاشته بود و پلمب کنتور را شکسته بود و با مهارت گذاشته بود سرجایش ،
نهاین ۱۵۰ میلیون تومان جریمه شدیم و کسی هم زیر بار نرفت جز خریدار جدید که ما بودیم ،هر چه هم اسناد نشان دادیم که بابا یکماه نیست خریدیم و اصلا هنوز اسباب کشی و و حتی تعمیرات نکردیم ،گفتند طبق قانون !!!شما پرداخت کن و بعد شکایت کن ،اون بنده خدا هم که مهاجرت کرده بود سوید ،این هم از قانون ،
پس پیشگیری کنیم .تا هم جرمی انجام نشود و هم قوه قضایی الکی شلوغ نشود ،هم عدالت سر جایش باشد .
