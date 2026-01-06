مدیر توزیع برق استان تهران گفت: نزدیک به ۱۴۰ هزار اشتراک مشترکین پرمصرف بالای الگوی مصرف تعویض و به سیستم کنترل هوشمند مجهز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - حسنبکلو، مدیر توزیع برق استان تهران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به اقدامات انجام شده در راستای بهبود سیستم توزیع برق در استان تهران اشاره کرد و گفت: استان تهران که دارای دو شرکت توزیع برق است، بر اساس آخرین آمار، نزدیک به ۱۴۰ هزار اشتراک مشترکین پرمصرف بالای الگوی مصرف تعویض و به سیستم کنترل هوشمند مجهز شده است.
او افزود: هر دو شرکت توزیع برق در استان تهران، تعداد ۸۰۰ هزار کنتور خود را به کنتورهای هوشمند تبدیل کردهاند. برنامه و پروژههایی که وزارت نیرو تعریف کرده، شامل ۱۴ مگا پروژه است که به همین اساس در نظر گرفته شدهاند.
حسنبکلو در پایان خاطرنشان کرد: این پروژهها در شهرستانهای استان تهران به هدف رسیدن به پیک مصرف سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۳۱۶ هزار کنتور جدید را نیز شامل خواهد شد.