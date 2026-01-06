تیم فوتبال استقلال در نیم فصل دوم لیگ برتر کار سخت تری مقابل حریفان خود خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر را با هدایت ریکاردو ساپینتو آغاز کرد؛ فصلی که از همان ابتدا با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود. آبی‌پوشان پیش از شروع لیگ، در دیدار سوپرجام مقابل تراکتور قرار گرفتند، اما این مسابقه با شکست استقلال به پایان رسید تا فصل جدید برای این تیم بدون جام آغاز شود.

در آغاز فصل، استقلال بیش از دو ماه به دلیل محرومیت ریکاردو ساپینتو سرمربی خود را روی نیمکت نداشت، اما با وجود این شرایط، آبی‌ها در نخستین دیدار لیگ موفق شدند تراکتور را در تبریز شکست دهند. با این حال، روند استقلال در نیم‌فصل اول سینوسی بود؛ تیمی که در مقطعی حتی به صدر جدول رسید، اما رفته‌رفته از آن جایگاه فاصله گرفت.

استقلال در پایان هفته پانزدهم لیگ برتر با ۶ پیروزی، ۷ تساوی و ۲ شکست و مجموع ۲۵ امتیاز نیم‌فصل نخست را به پایان رساند؛ شرایطی که باعث شد هواداران امیدوار باشند نیم‌فصل دوم برای آبی‌ها با نتایج بهتری همراه شود.

در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲، استقلال یک شب تلخ را در دیدار خارج از خانه مقابل الوصل امارات تجربه کرد و با شکست سنگین ۷ بر یک روبه‌رو شد. با این وجود، شاگردان ساپینتو در پایان مرحله گروهی و پس از صعود الوصل به‌عنوان تیم نخست، توانستند جایگاه دوم گروه را به دست آورده و راهی مرحله یک هشتم نهایی شوند.

یکی از نتایج درخشان استقلال در این رقابت‌ها، پیروزی خارج از خانه مقابل المحرق بحرین بود که نشان داد آبی‌ها در بازی‌های بین‌المللی نیز توان رقابت دارند.

استقلال در رقابت‌های جام حذفی و در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف پادیاب خلخال رفت. اگرچه انتظار می‌رفت آبی‌ها کار راحتی مقابل تیم دسته دومی داشته باشند، اما این دیدار به وقت‌های اضافه کشیده شد و در نهایت استقلال با پیروزی از زمین خارج شد و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت. آبی‌ها در این مرحله باید ۲۲ دی‌ماه مقابل فولاد هرمزگان صف‌آرایی کنند.

در هفته‌های پایانی نیم‌فصل نخست، استقلال با حاشیه‌هایی از سوی برخی بازیکنان روبه‌رو شد. رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی با توجه به سال منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ خواهان جدایی از جمع آبی‌پوشان شدند، اما مدیران باشگاه تا این لحظه با این درخواست مخالفت کرده‌اند.

ساپینتو نیز در سه دیدار پایانی نیم‌فصل نام این دو بازیکن را از فهرست مسابقات خط زد تا پیام روشنی درباره نظم و تمرکز تیمی به سایر بازیکنان بدهد.

در میان بازیکنان استقلال، یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی، یکی از مؤثرترین نفرات تیم بود. او در ۱۴ بازی لیگ برتر موفق به زدن ۷ گل شد و در جام حذفی نیز با ۲ گل مقابل پادیاب خلخال نقش مهمی در صعود تیم داشت. آسانی در رقابت‌های آسیایی نیز در ۶ بازی، ۲ گل به ثمر رساند تا بهترین آمار گلزنی استقلال در فصل جاری را ثبت کند.

منیر الحدادی دیگر خرید موفق خارجی استقلال به شمار می‌رود. او به مرور جایگاه ثابتی در ترکیب تیم پیدا کرد و در لیگ برتر ۲ گل به ثمر رساند. الحدادی در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز یک پاس گل داد تا با مجموع ۳ پاس گل، بهترین پاسور استقلال تا این مقطع از فصل باشد.

استقلال به دلیل فسخ غیرقانونی قرارداد برخی بازیکنان در سال‌های گذشته با دو پنجره نقل‌وانتقالاتی بسته روبه‌رو است؛ موضوعی که مانع جذب بازیکن جدید شده است. مدیران باشگاه امیدوارند رأی نهایی دادگاه CAS به سود استقلال صادر شود تا دست‌کم یکی از این پنجره‌ها باز شود و آبی‌ها برای تقویت تیم با مشکل مواجه نباشند.

استقلال در آغاز نیم‌فصل دوم و در هفته شانزدهم لیگ برتر، در تهران میزبان تراکتور خواهد بود. هواداران امیدوارند این بار نتیجه دیدار رفت تکرار شود و آبی‌ها با کسب سه امتیاز خانگی نیم‌فصل دوم را قدرتمند آغاز کنند.

انتظار می‌رود ساپینتو با ترکیبی متوازن و استفاده همزمان از ستاره‌های خارجی و بازیکنان داخلی، استقلال را برای ادامه لیگ، جام حذفی و رقابت‌های آسیایی آماده کند تا جایگاه این تیم در جدول بهبود یابد و آبی‌ها دوباره به جمع مدعیان اصلی بازگردند.