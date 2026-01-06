فیلم سینمایی «دختر برقی» ساخته حسین قناعت در سومین دوره جشنواره بین‌المللی کودکان بلبل هند حضور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «دختر برقی ۱» محصول بنیاد سینمایی فارابی به کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی حسین قناعت در سومین دوره جشنواره بین‌المللی کودکان بلبل هند به رقابت می‌پردازد.

«دختر برقی» داستان زندگی دختر بچه کوچکی را روایت می‌کند که به شکلی اتفاقی وارد زندگی مشترک زوجی جوان می‌شود و همه چیز را دگرگون می‌کند.

امیرحسین رستمی، هنگامه حمیدزاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغی‌پور، رامین ناصرنصیر، عباس محبوب، هیلدا کُردبچه و رایان سرلک از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«دختر برقی» با سرمایه‌گذاری بنیاد سینمایی فارابی و محمدجواد مهدوی حاجی تولید شده است و پیش‌تر در سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و در بخش پانورامای سی‌اُمین دوره جشنواره کودکان و نوجوانان اشلینگل آلمان به نمایش در آمد.

سومین دوره جشنواره بین‌المللی کودکان بلبل هند از ۲۳ تا ۲۷ دی (۱۳ تا ۱۷ ژانویه) در شهر گوآ هند برگزار می‌شود.

منبع: روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی

برچسب ها: بنیاد سینمایی فارابی ، جشنواره فیلم
خبرهای مرتبط
راهیابی فیلم مستند «عاتقه» به جشنواره حقوق بشر اردن
تیزر فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت منتشر شد
نمایش فیلم سینمایی «تکاب» در هند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرنوشت مامور سی‌آی‌اِی در «ساخت آمریکا»
«نبرد توانمندی‌های حیوانات» در قاب شبکه مستند
آخرین اخبار
«نبرد توانمندی‌های حیوانات» در قاب شبکه مستند
سرنوشت مامور سی‌آی‌اِی در «ساخت آمریکا»
«دختر برقی» مسافر هند شد
پژمان درستکار: برنامه‌های استعدادیابی در جذب علاقه‌مندان به کشتی تاثیرگذار است + فیلم
«وینی» برای شبکه نمایش مناسب سازی شد
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌یاد سعید پیردوست