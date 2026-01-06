کودک ۶ ساله یاسوجی مأموران پلیس را غافلگیر کرد + فیلم

\n\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0634\u0628\u200c\u0647\u0627 \u06a9\u0647 \u0645\u0627\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0642\u0631\u0627\u0631\u06cc \u0646\u0638\u0645 \u0648 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u0633\u0637\u062d \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u06f6 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u06cc\u0627\u0633\u0648\u062c\u06cc \u0628\u0627 \u06cc\u06a9 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0632\u06cc\u0628\u0627 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u063a\u0627\u0641\u0644\u06af\u06cc\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n