باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محبی، رئیس مجتمع قضایی شهر صدرا در جلسه هماندیشی ادارات این شهر با تاکید بر همراهی دستگاه قضا، گفت: دستگاهها تقسیم کار کنند و در آنچه مرجع قضایی باید تصمیم مستقیم بگیرد، امکان استفاده ظرفیت شورای پیشگیری از جرم وجود دارد.
او افزود: اولین جلسه این شورا با موضوع عوارض ترافیکی تشکیل شد و مصوبات آن در حال اجراست.
محبی در بخش دیگری با اشاره به وقایع اخیر کشور تصریح کرد: دستگاهها نگاه جزیرهای را کنار بگذارند، هدف انجام امورات مردم در حوزههای مختلف باشد و بر عملکرد کارکنان در پاسخگویی به مردم نظارت بیشتری داشته باشند.
رئیس مجتمع قضایی شهر صدرا با اشاره به اتفاقات امید بخشی که در مجموعههای مختلف واقع در شهر صدرا در حال انجام است، تاکید کرد: مردم باید در جریان این اقدامات مهم که در حوزههای مختلف پزشکی، علمی و خدمات عمومی در صدرا انجام شده قرار گیرند.
مشکلات بین دستگاهی به سرعت حل میشود
وحید بادپا، معاون فرماندار شهرستان شیراز نیز با بیان اینکه پیشبرد امور با نشست و هم اندیشی امکان پذیر است، خواستار جدیت بیشتر دستگاهها در عملیاتی شدن مصوبات شد.
بادپا تصریح کرد: فرمانداری شهرستان شیراز برای حل اختلاف و مسائل بین دستگاهی آمادگی کامل دارد و به سرعت این مسائل را پیگیری خواهد کرد.
مجتبی پارسایی شهردار صدرا نیز با تأکید بر لزوم استفاده از دیدگاههای به روز در مدیریت شهری اظهار داشت: گاهی احساس میشود همچنان دیدگاههای منسوخ در انجام امور مورد توجه قرار میگیرند و از نظریات نوین و متناسب با اقتضائات روز غافل هستیم.
او با اشاره به اینکه سیستم مجموعهای از اجزای بههم پیوسته است که باید هماهنگ برای رسیدن به هدف مشترک حرکت کنند، افزود: باید بررسی شود که آیا مجموعههای ما در قالب چنین تعریفی قرار دارند و همه ما هماهنگ با هم در مسیر توسعه شهر حرکت میکنیم یا خیر؛ این موضوع نیازمند بحث و کارشناسی بیشتر است.
پارسایی در ادامه به موضوع خدماترسانی به پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز اشاره کرد و گفت: این پردیس در حریم شهر قرار دارد و بر اساس قانون امکان خدماترسانی به آن وجود ندارد. ما درخواست الحاق به محدوده شهر را ارائه دادهایم، اما تاکنون محقق نشده است.چنانچه دستگاههای نظارتی و بالادستی به صورت مکتوب این موضوع را ابلاغ کنند، شهرداری آمادگی اصلاح معابر و ارائه خدمات را دارد.
شهردار صدرا همچنین با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در طول حیات خود حوادث بسیار سختتر و سنگینتر از شرایط امروز را پشت سر گذاشته است، ابراز امیدواری کرد: انشاءالله از این مرحله نیز با سربلندی عبور خواهیم کرد.
دستگاهها همکاری بیشتری با مجتمعهای مسکونی داشته باشند
مهدی کشاورزی، رییس شورای اسلامی شهر صدرا بابیان اینکه بافت مسکونی شهر صدرا عمدتا مجتمعهای مسکونی است، گفت: میطلبد در ارائه خدمات عمومی دستگاهها همکاری بیشتری با این مجموعهها داشته باشند، به ویژه مجتمعهای مسکونی که دولت متولی احداث آنها در قالب مسکن مهر و ملی بوده است.
او افزود: شورای شهر در حال پیگیری است که به شهرداری این مجوز داده شود تا در دو حوزه فضای سبز و نظافت محدوده مجتمعها خدمات رسانی کند و باری از روی دوش این ساکنان آن برداشته شود.
کشاورزی همچنین از استقرار شبکه بهداشت در صدرا در ماههای پیش رو خبر داد.