معاون وزیر جهاد گفت: امروز ۱۱۰۰ تن روغت با نرخ جدید در سطح کشور توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - سعید راد مدیرعامل بازرگانی دولتی گفت: در ارتباط با روغن و دیگر کالاها در خصوص ذخایر روغن کمبودی نداریم و تنها علت کمبود کالا، بحث کالابرگ‌مطرح شده است.

به گفته وی، کارخانجات روغن با قیمت های جدید از شب گذشته اقدام به تولید کردند و از امروز ۱۱۰۰ تن روغت با نرخ جدید در سطح کشور توزیع شد.

راد گفت: تمامی کارخانه های تولیدی با نرخ های جدید اقدام به تولید کردند و هیچ گونه کمبودی در عرضه وجود ندارد و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. گفتنی است کارخانجات با قیمت های جدید اقدام به رقابت می کنند‌ که این امر‌منجر به فراوانی عرضه کالا می شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بازار روغن ، قیمت روغن
خبرهای مرتبط
عرضه روغن در بازار افزایش می یابد
قیمت برنج هندی کاهشی شد/ توزیع قطره چکانی روغن در بازار
کمبود عرضه روغن در بازار کماکان ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حذف ارز ترجیحی؛ آغاز یک جراحی بزرگ اما حساس در ساختار اقتصادی کشور
توضیح جهاد کشاورزی درباره یارانه یک میلیون تومانی
قیمت جدید انواع روغن اعلام شد
دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن آغار شد+ فیلم
پرداخت کالابرگ به مردم پایان رانت‌خواری خواهد بود
آتش سوزی در یک جایگاه تهران به دلیل نقص فنی یک خودرو
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴
ثبت سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فوتی در کشور/ تولد‌ها به زیر یک میلیون نفر رسید+فیلم
بهره‌برداری و عملیات اجرایی ۱۲۶۹ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق در کشور امروز آغاز می‌شود+ جزئیات
سازوکار گواهی صرفه‌جویی آب در حال فراهم شدن است/ پروژه شیرین‌سازی آب دریا در حال مطالعه+ فیلم
آخرین اخبار
مقررارت جدید خرید و فروش ارز به زودی ابلاغ می‌شود
کمبودی در عرضه روغن نداریم/ توزیع ۱۱۰۰ تن روغن در سطح کشور +فیلم
تک‌نرخی شدن ارز؛ کلید اصلاحات اقتصادی و ضرورت حمایت از دهک‌های پایین
نصب ۱۴۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق استان تهران+ فیلم
صادرات تخم مرغ از سرگرفته شد
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید+ فیلم
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با استفاده از بخاری های راندمان بالا
پرداخت یارانه نقدی یا کالایی ضرورتی برای اصلاح ساختار معیوب اقتصاد
۲۱ کشتی کالای اساسی در بندر چابهار تخلیه شد
تنوع‌بخشی به سبد مسکن و مسکن استیجاری در اولویت است
اضافه شدن ۱۴۶ صندلی به ناوگان هوایی کشور/ یک فروند هواپیما بعد از چک سنگین به چرخه پروازی برگشت
جهش ۱۱۱ هزار واحدی شاخص بورس
تامین سرمایه در گردش به فوریت باید پیگیری شود+فیلم
کاهش ۵ درصدی مصرف گاز خانگی افزایش تولید فولاد را فراهم میکند
شرایط برای هرس درختان مثمر و غیرمثمر فراهم است
میزان مصرف گاز به ۶۶۳ میلیون متر مکعب رسید
قیمت نهاده‌های دامی ۳ برابر افزایش یافت
میزان آورده متقاضیان در دور جدید ثبت نام نهضت ملی مشخص شد/ فقط زمین به متقاضیان می‌دهیم + فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴
دستور رئیس‌جمهور به مقامات سیاسی برای فعال‌تر شدن موضوع حق‌آبه هیرمند
توضیح جهاد کشاورزی درباره یارانه یک میلیون تومانی
سازوکار گواهی صرفه‌جویی آب در حال فراهم شدن است/ پروژه شیرین‌سازی آب دریا در حال مطالعه+ فیلم
نگرانی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان و نوروز نداریم/ارز ترجیحی گندم حذف نشده است
دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن آغار شد+ فیلم
تعیین تکلیف ۶ میلیون و۳۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن
نصب پنل‌های خورشیدی در هزار و ۲۰۰ مدرسه در حال اجراست
از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۴۲۰۰ ماینر غیرمجاز در استان تهران شناسایی و جمع‌آوری شده است
آغاز عملیات اجرایی ۷۱۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی از امروز
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات شد
پرداخت کالابرگ به مردم پایان رانت‌خواری خواهد بود