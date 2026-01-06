معاون وزیر جهاد گفت: امروز ۱۱۰۰ تن روغت با نرخ جدید در سطح کشور توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - سعید راد مدیرعامل بازرگانی دولتی گفت: در ارتباط با روغن و دیگر کالاها در خصوص ذخایر روغن کمبودی نداریم و تنها علت کمبود کالا، بحث کالابرگ‌مطرح شده است.

به گفته وی، کارخانجات روغن با قیمت های جدید از شب گذشته اقدام به تولید کردند و از امروز ۱۱۰۰ تن روغت با نرخ جدید در سطح کشور توزیع شد.

راد گفت: تمامی کارخانه های تولیدی با نرخ های جدید اقدام به تولید کردند و هیچ گونه کمبودی در عرضه وجود ندارد و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. گفتنی است کارخانجات با قیمت های جدید اقدام به رقابت می کنند‌ که این امر‌منجر به فراوانی عرضه کالا می شود.