کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، پس از برگزاری جلسه و بررسی گزارشات واصله و استماع نظر دعوت شدگان، احکام متخلفان فینال لیگ برتر کشتی آزاد را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احکام صادره توسط کمیته انضباطی فدراسیون کشتی درباره اتفاقات فینال لیگ برتر کشتی آزاد به شرح زیر است:

- آقای کمیل قاسمی مربی باشگاه استقلال جویبار، ، تخلف نامبرده محرز گردید و به یکسال محرومیت از سالن برگزاری مسابقات محکوم شد که با توجه به سابقه قهرمانی و افتخارات ایشان، این محرومیت به ۳ ماه (به صورت قطعی) تقلیل یافت.

- آقای حسین نقیبی مربی باشگاه استقلال جویبار، تخلف نامبرده محرز گردید و به مدت ۶ ماه محرومیت به صورت قطعی از حضور در سالن برگزاری مسابقات محکوم شد.

-آقای اسداله رضایی سرپرست باشگاه استقلال جویبار، تخلف نامبرده محرز گردید و به توبیخ و درج در پرونده محکوم شد.

- آقای سلمان قادری مدیر باشگاه استقلال جویبار، تخلف نامبرده محرز گردید و به توبیخ و درج در پرونده محکوم شد.

- باشگاه استقلال جویبار با توجه به محرز شدن تخلف، به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

-آقای علی مومنی کشتی گیر باشگاه ستارگان پاس ساری، تخلف نامبرده محرز گردید و با توجه به انصراف باشگاه ستارگان ساری نسبت به شکایت خود، به توبیخ و درج در پرونده محکوم شد.

- آقای مرتضی قربانی مدیرعامل باشگاه ستارگان پاس ساری، ، تخلف نامبرده محرز گردید و به مدت یک سال محرومیت قطعی از حضور در کلیه فعالیت های ورزشی کشتی محکوم گردید.

- باشگاه ستارگان پاس ساری با توجه به محرز شدن تخلف، به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم گردید.

این احکام با توجه به برهم زدن نظم سالن برگزاری، ترک سالن و عدم پایبندی به اصول اخلاقی و حرفه ای مسابقات از سوی نامبردگان، توسط کمیته انضباطی صادر گردیده است.

