معاونت امور فرهنگی کمیته امداد استان کردستان ‏از توزیع بیش از ۲۷ هزار بسته حمایتی تحصیلی توسط کمیته امداد و خیرین ‏استان در سال تحصیلی جاری خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی- سید جمال زریان، با تشریح حمایتهای تحصیلی و خدماتی ارائه شده به جامعه هدف تحت پوشش در سال تحصیلی جاری گفت: این خدمات در ابعاد نقدی، کالایی و تسهیلات ویژه برای دانشجویان و دانشآموزان در سراسر استان اختصاص داده شده است.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف کمیته امداد امام خمینی (ره) برطرف شدن موانع تحصیلی و فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل دانشآموزان است، افزود: در راستای تأمین بخشی از نیازهای مالی دانشآموزان تحت حمایت، در سال تحصیلی جاری بیش از ۲۷ هزار بسته حمایتی از طریق کمیته امداداستان ، مراکز نیکوکاری و خیرین اهدا شده است.
زریان بیان کرد: این کمکها درمجموع شامل ۲۴ میلیارد ریال کمک نقدی و ۱۴۶ میلیارد ریال کمک کالایی بوده است. همچنین، بستههای خدماتی متنوعی نظیر لوازمالتحریر، البسه و کولهپشتی به این افراد ارائه شده است.
وی در ادامه گفت:مبلغ ۲۷ میلیارد تومان اعتبار، به طور کامل برای پوشش هزینههای فرهنگی دانشآموزان و دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد استان در سال تحصیلی جاری تخصیص یافت.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان کردستان اظهار داشت: در بخش حمایت از دانشجویان در سال تحصیلی جاری، به ۸۵۲ نفر دانشجو، مبلغ ۲۱ میلیارد کمک شهریه و ۳۰۰ میلیون ریال بابت کمک شهریه دانشگاههای غیر دولتی پرداخت شده است.
وی در ادامه گفت: علاوه بر این، مبلغ ۲۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال نیز به عنوان کمک هزینه تحصیلی دانشگاههای دولتی مستقیم به دانشجویان تحت حمایت اعطا گردیده است.
زریان با اشاره به حمایتهای کمیته امداد از دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلی افزود: بر اساس آمار رسمی، کمک هزینه تحصیلی به ۱۲هزارو ۵۳۶ نفر دانشآموز پرداخت شده که مبلغ کل این کمکها بالغ بر ۱۲۵ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال است.
وی با بیان اینکه حمایتهای مستمر کمیته امداد در زمینه تقویت بنیه علمی دانشآموزان، نتایج مثبتی در کنکور سراسری امسال به دنبال داشته است، اعلام کرد: با یاری این نهاد، تعداد ۱۲۳ نفر از دانشآموزان تحت حمایت در مدارس نمونه دولتی و سمپاد پذیرفته شدهاند. همچنین، ۱۰۲ نفر در دانشگاه فرهنگیان و ۳۲۱ نفر نیز در سایر دانشگاههای کشور موفق به ادامه تحصیل شدهاند.
زریان افزود: تعداد ۱۰۳۴ نفر افراد شناسایی شده مستعد و نخبگان در زمینههای ورزشی، تحصیلی، قرآنی، پژوهشی و نویسندگی از خدمات متنوع حمایتی و فرهنگی این نهاد مقدس برخوردار هستند.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان کردستان گفت: در سال تحصیلی جاری، در مجموع تعداد ۳۲ هزارو ۴۱۰ نفر دانشآموز، یک هزارو ۱۵۳۷ نفر دانشجو و ۱۵ نفر طلبه از حمایتهای تحصیلی این نهاد بهرهمند شدهاند. این امر نشان میدهد که در مجموع،۳۳ هزارو ۹۶۲ نفر در استان کردستان تحت پوشش حمایتهای تحصیلی کمیته امداد قرار گرفتهاند که نشاندهنده عزم جدی این نهاد در مسیر توانمندسازی علمی جامعه هدف است تا آنها بتوانند با خیالی آسوده به تحصیل ادامه دهند.
وی در پایان کمک به دانش آموزان مستعد و نیازمند را موجب تقویت روحیه خود باوری و اعتماد در آنها دانست و افزود: یاری رساندن به دانش آموزان نیازمند درسال تحصیلی آنها را با روحیه مضاعف در کسب علم و دانش مصممتر کرده و محیط مدرسه را تبدیل به مکانی با آرامش و مناسب شکوفایی استعدادهای آنها می کند.