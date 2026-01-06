معاونت امور فرهنگی کمیته امداد استان کردستان ‏از توزیع بیش از ۲۷ هزار بسته حمایتی تحصیلی توسط کمیته امداد و خیرین ‏استان در سال تحصیلی جاری خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی- سید جمال زریان، با تشریح حمایت‌های تحصیلی و خدماتی ارائه شده به جامعه هدف تحت ‏پوشش در سال تحصیلی جاری گفت: این ‏خدمات در ابعاد نقدی، کالایی و ‏تسهیلات ویژه برای دانشجویان و دانش‌آموزان در سراسر استان اختصاص داده ‏شده است. ‏

وی با بیان اینکه یکی از اهداف کمیته امداد امام ‏خمینی (ره) برطرف شدن موانع تحصیلی و فراهم کردن زمینه ادامه ‏تحصیل ‏دانش‌آموزان است، افزود: در راستای تأمین بخشی از نیاز‌های مالی دانش‌آموزان تحت حمایت، ‏در سال تحصیلی جاری بیش ‏از ۲۷ هزار بسته حمایتی از طریق کمیته امداداستان ‏، مراکز نیکوکاری و خیرین اهدا شده است. ‏

زریان بیان کرد: این کمک‌ها درمجموع شامل ۲۴ میلیارد ریال کمک ‏نقدی و ۱۴۶ میلیارد ریال کمک کالایی بوده ‏است. ‏همچنین، بسته‌های خدماتی متنوعی نظیر لوازم‌التحریر، البسه و کوله‌پشتی به این ‏افراد ارائه شده است. ‏

وی در ادامه گفت:مبلغ ۲۷ میلیارد تومان اعتبار، به طور کامل برای پوشش هزینه‌های فرهنگی دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت ‏کمیته امداد استان در سال تحصیلی جاری تخصیص یافت. ‏

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان کردستان ‏ اظهار داشت: در بخش حمایت از ‏دانشجویان در سال تحصیلی جاری، به ۸۵۲ نفر ‏دانشجو، مبلغ ۲۱ میلیارد کمک شهریه و ‏‏۳۰۰ میلیون ریال بابت کمک شهریه دانشگاه‌های غیر دولتی پرداخت شده است. ‏

وی در ادامه گفت: علاوه بر این، مبلغ ۲۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال نیز به ‏عنوان کمک هزینه تحصیلی دانشگاه‌های دولتی مستقیم ‏به دانشجویان تحت حمایت اعطا گردیده است. ‏

زریان با اشاره به حمایت‌های کمیته امداد از دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی ‏افزود: بر اساس آمار رسمی، کمک هزینه ‏تحصیلی به ‏۱۲‏هزارو ۵۳۶ نفر ‏دانش‌آموز پرداخت شده که مبلغ کل این کمک‌ها بالغ بر ۱۲۵ میلیارد و ۳۶۰ ‏میلیون ریال ‏است. ‏

وی با بیان اینکه حمایت‌های مستمر کمیته امداد در زمینه تقویت بنیه علمی ‏دانش‌آموزان، نتایج مثبتی در کنکور سراسری امسال به دنبال ‏داشته است، اعلام ‏کرد: با یاری این نهاد، تعداد ۱۲۳ نفر از دانش‌آموزان تحت حمایت در مدارس ‏نمونه دولتی و سمپاد پذیرفته شده‌اند. ‏همچنین، ۱۰۲ نفر در دانشگاه فرهنگیان و ‏‏۳۲۱ نفر نیز در سایر دانشگاه‌های کشور موفق به ادامه تحصیل شده‌اند. ‏

زریان افزود: تعداد ۱۰۳۴ نفر افراد شناسایی شده مستعد و نخبگان در زمینه‌های ورزشی، تحصیلی، قرآنی، پژوهشی و نویسندگی از ‏خدمات متنوع حمایتی و فرهنگی این نهاد مقدس برخوردار هستند‎.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان کردستان ‏ گفت: در سال تحصیلی ‏جاری، ‏در مجموع ‏ تعداد ۳۲ هزارو ۴۱۰ نفر دانش‌آموز، ‏یک هزارو ۱۵۳۷ نفر ‏دانشجو و ۱۵ نفر طلبه از حمایت‌های تحصیلی این نهاد بهره‌مند شده‌اند. این امر ‏نشان می‌دهد که در ‏مجموع،۳۳ هزارو ۹۶۲ نفر در استان کردستان تحت پوشش ‏حمایت‌های تحصیلی کمیته امداد قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده عزم جدی ‏این نهاد ‏در مسیر توانمندسازی علمی جامعه هدف است تا آنها بتوانند با خیالی آسوده به ‏تحصیل ادامه دهند‎. ‎

وی در پایان کمک به دانش آموزان مستعد و نیازمند را موجب تقویت روحیه خود ‏باوری و اعتماد در آنها دانست و افزود: یاری ‏رساندن به دانش آموزان نیازمند ‏درسال تحصیلی آنها را با روحیه مضاعف در کسب علم و دانش مصمم‌تر کرده ‏و محیط مدرسه را ‏تبدیل به مکانی با آرامش و مناسب شکوفایی استعداد‌های آنها ‏می کند‎. ‎