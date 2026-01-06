باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش رسانهها، گیدعون ساعر وزیر امور خارجه اسرائیل روز سهشنبه وارد سومالیلند شد؛ منطقه جداییطلبی که اخیراً توسط اسرائیل به رسمیت شناخته شده است.
به گزارش i۲۴NEWS به نقل از یک منبع دیپلماتیک سومالیلندی، ساعر در اولین سفر رسمی خود به این منطقه از زمانی که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل ماه گذشته اعلام کرد این کشور خاورمیانهای سومالیلند را به رسمیت میشناسد، وارد هرجیسا شد.
گفته میشود انتظار میرود ساعر با عبدالرحمن محمد عبداللهی رئیسجمهور سومالیلند دیدار کند و پس از آن یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار خواهد شد.
بر اساس گزارش i۲۴NEWS، این منبع دیپلماتیک گفت که هدف از سفر ساعر، پیشبرد همکاری سیاسی و استراتژیک معنادار بین اسرائیل و سومالیلند است.
اسرائیل اولین رژیمی شد که به طور رسمی جمهوری خودخوانده سومالیلند را به عنوان یک کشور مستقل و حاکم به رسمیت شناخت. این اقدام با انتقاد سومالی و دیگر کشورها مواجه شد.
نتانیاهو در آن زمان گفت که این اعلامیه «در روح توافقنامههای ابراهیم است که به ابتکار رئیسجمهور ترامپ امضا شد» و افزود که تلآویو به دنبال همکاری با سومالیلند در زمینه کشاورزی، بهداشت، فناوری و اقتصاد خواهد بود.
سومالیلند از سال ۱۹۹۱، زمانی که سومالی به جنگ داخلی فرو رفت، از خودمختاری مؤثر - و ثبات و صلح نسبی - برخوردار بوده است، اما این منطقه جداییطلب موفق نشده است به رسمیت شناخته شدن از سوی هیچ کشور دیگری را کسب کند.
در طول سالها، سومالی بازیگران بینالمللی را علیه هر کشوری که سومالیلند را به رسمیت بشناسد، بسیج کرده است.
حسن شیخ محمود رئیسجمهور سومالی در مصاحبهای با العربیه انگلیسی این اقدام را رد کرد و تأکید کرد که سومالیلند بخش جداییناپذیر سومالی باقی مانده است و به عنوان یک کشور جداگانه هیچ جایگاه قانونی ندارد.
