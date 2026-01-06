باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «مته فردریکسن»، نخست‌وزیر دانمارک هشدار داد که هرگونه تلاش آمریکا برای تسلط بر جزیره خودمختار «گرینلند»، منجر به فروپاشی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خواهد شد.

فردریکسن در مصاحبه با شبکه «TV۲» دانمارک تاکید کرد که باید اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره تمایلش برای الحاق گرینلند را جدی گرفت. او تاکید کرد: «حمله نظامی آمریکا به یک کشور عضو ناتو، به معنای توقف کامل فعالیت این ائتلاف و نابودی نظام امنیت بین‌الملل است که از زمان پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفته است.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ روز یکشنبه بار دیگر بر ضرورت تحت کنترل درآوردن گرینلند تاکید کرد و آن را در راستای «امنیت ملی آمریکا» دانست. او به خبرنگاران گفت: «ما به گرینلند نیاز داریم.»

ترامپ پیش از این ایده خرید گرینلند را مطرح کرده بود و حتی گزینه استفاده از حمله نظامی برای الحاق آن را رد نکرده است.

شایان ذکر است که این جزیره دارای ذخایر عظیم فلزات کمیاب، نفت و گاز است که در رقابت جهانی بر سر منابع اهمیت حیاتی دارد، از سویی دیگر قرارگیری در قطب شمال، این جزیره را به نقطه اتکای ژئوپلیتیک برای کنترل مسیر‌های دریانوردی و موازنه قدرت بین آمریکا، روسیه و اروپا تبدیل کرده است و پایگاهی کلیدی برای سیستم‌های هشدار زودهنگام و نظارت استراتژیک محسوب می‌شود.

منبع: المیادین