باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - سارانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: مدیریت مصرف آب زمانی مؤثر است که مردم در آن نقش داشته باشند. تغییر نگرش عمومی نسبت به مصرف آب باید در اولویت قرار گیرد تا بحران کم‌آبی را جدی بگیریم.

وی افزود: برای تحقق این هدف، باید از تولیدات رسانه‌ای و برنامه‌های آگاهی‌بخش استفاده کرد تا ضرورت مصرف بهینه آب برای همه مردم روشن شود.

کیخایی، مدیرکل روابط عمومی و امور اجتماعی شرکت منابع آب ایران، نیز گفت: رسانه‌ها و دیگر ابزار‌های اطلاع‌رسانی می‌توانند در نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب در سطح جامعه مؤثر باشند.

جم، مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه در مدیریت آب، سه عنصر حکمرانی آب، مردم و رسانه نقش اساسی دارند، از آغاز همکاری برای تولید مستندی درباره قنات قصبه و بلده خبر داد و گفت: این همکاری‌ها می‌تواند به انتقال مفاهیم مدیریت مصرف آب کمک کند.

آینه‌دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه آب یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است، گفت: برای اثرگذاری بیشتر، باید تولیدات رسانه‌ای پرمخاطب و کیفی در حوزه فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف آب تهیه شود تا قابلیت پخش از شبکه‌های سراسری را نیز داشته باشد.

وی با اعلام حمایت از تولید مستندها و فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با آب افزود: کارشناسان رسانه در کنار متخصصان حوزه آب و فاضلاب باید مسائل اولویت‌دار این حوزه را شناسایی کرده و برای تولید محتوای مؤثر رسانه‌ای برنامه‌ریزی کنند. آینه‌دار تأکید کرد: خراسان جنوبی از ظرفیت رسانه‌ای بالایی برای گسترش کار فرهنگی در حوزه مدیریت مصرف آب برخوردار است.

مسئولان در پایان تأکید کردند که فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب باید در تمامی برنامه‌های آموزشی، رسانه‌ای و مردمی مورد توجه قرار گیرد تا مردم به‌عنوان شرکای اصلی در مدیریت منابع آبی، در این امر مشارکت کنند.