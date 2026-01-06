وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: خانوار‌های حمایتی در دهک‌های اول تا سوم از فردا می‌توانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌های تحت پوشش مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دهک‌های ۱ تا ۳ از جمعه ۱۹ دی ماه، دهک‌های ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲ دی و سایر خانوار‌ها از یکشنبه ۲۸ دی می‌توانند به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. در صورتی که اعتبار هر ماه به‌طور کامل استفاده نشود، مانده، به ماه‌های بعد منتقل خواهد شد و هموطنان از این بابت نگران نباشند.

استفاده از اعتبار ماه‌های بعدی نیز پس از اعلام عمومی در ماه‌های مورد نظر امکان‌پذیر خواهد شد. 

طرح جدید کالابرگ با تصمیم دولت و با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های ذیربط اجرا می‌شود.

در این دوره، اعتبار چهار ماهه به‌صورت یکجا (هر نفر ۴ میلیون تومان) به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز شده و خانوار می‌تواند هر ماه، پس از اعلام رسمی، از اعتبار خود استفاده کند.

اقلام کالایی کالابرگ شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم چرب، ماست کم چرب و پنیر است.

ویژگی‌های طرح کالابرگ الکترونیکی. 

مشمولان می‌توانند متناسب با نیاز خود، کالا‌های تعیین‌شده را خریداری کنند.

هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد. 

در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت را خریدار پرداخت می‌کند. 

امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست. 

اعتبار هر ماه در ماه‌های بعد قابل استفاده است. 

خریداران می‌توانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروه‌های کالایی تعیین‌شده انتخاب کنند.

طرح در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه (شامل فروشگاه‌های عمده و خرد) و ۱۱ فروشگاه زنجیره‌ای (افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلی‌مارکت، رفاه، گندم، مینو‌مارت، هایپر فامیلی، هفت، شیرین عسل و وال‌مارکت) اجرا می‌شود.

راه‌های استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌ها.

استعلام مانده اعتبار از طریق اپلیکیشن «شمیم»، پیام‌رسان «بله» و کد دستوری# ۱۴۶۳*۵۰۰* و صندوق‌های فروشگاهی امکان‌پذیر است.

مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات طرح کالابرگ الکترونیکی آماده است.

همچنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هموطنان خواست همچنان مراقب پیام‌ها و لینک‌های جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامک‌های رسمی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند.

تاکید می‌شود مشمولین طرح کالا برگ جدید با شماره دهک‌ها ارتباطی ندارد و تمامی یارانه بگیران فعلی، حذف شدگان یکسال اخیر، بازنشستگان و کارمندان به صورت خودکار مشمول این طرح هستند و نیازی به درخواست و مراجعه به سامانه‌ها نیست.

سایر هموطنان عزیزی که جز این گروه‌ها نیستند از روز شنبه ۲۰ دی‌ماه فقط با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir به مدت ۱۵ روز می‌توانند درخواست خود را برای دریافت کالابرگ ثبت نمایند و از مراجعه حضوری به ادارات بپرهیزند. 

مطمئنا موقع درخواست اعتبار ۴ نوبت کالابرگ به صورت کامل به آنها تخصیص می‌یابد.

ممکن است به دلیل مشکلات شبکه، برخی از هموطنان پیامک کالابرگ را دریافت نکرده باشند ولی کالابرگ آنها شارژ شده باشد، با مراجعه به سامانه فوق می‌توانند موجودی کالابرگ خود را ببینند.

هموطنان عزیز در صورت مشاهده و بروز تخلفات فروشگاهی می‌توانند شکایت خود را در اپلیکیشن شمیم ثبت نمایند. با فروشگاه‌های متخلف مطابق قوانین و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پذیرندگان، برخورد خواهد شد.

خاطرنشان می‌‎شود جزئیات و نحوه شیوه دوم اعلام شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در قالب خرید کالا‌های تعیین شده به قیمت سابق و پیش از انتقال ارز کالا‌های اساسی از ابتدای زنجیره واردات به مصرف‌کنندگان) متعاقبا اعلام خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، یارانه
خبرهای مرتبط
زمان پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی مشخص نیست/ پیگیر پرداخت یارانه نان هستم
اطلاعات تکمیلی درباره یارانه و کالابرگ + فیلم
آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
ترافیک سنگین در ورودی‌های غربی و جنوبی تهران/ محور‌های شمالی بدون مشکل جوی
پایان مأموریت آتش‌نشانان تهران در آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل
کشف ۷۹۰ تن نهاد‌های دامی و مواد نگهدارنده غذایی احتکاری و قاچاق
سردار رادان: همه مخلان امنیت دستگیر و مجازات می‌شوند
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
توضیح تشکری هاشمی درباره قراردادسیگنالینگ مترو/ چمران: موضوع را دستاویز انتقاد قرار ندهیم
آخرین اخبار
تسریع در تکمیل آزادراه شوشتری
تأکید رئیس دیوان عالی کشور بر تفکیک معترضان واقعی از اغتشاشگران
خرید کالابرگی دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از ۱۷ دی
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری سایبری همزمان با واریز کالابرگ ۴ میلیونی
۳۵۰۰ پرونده ارزی در انتظار اجرای سریع احکام است
اژه‌ای: برخورد قاطع و بدون مماشات با تخلفات بازار کالا و ارز ضروری است
سردار رادان: همه مخلان امنیت دستگیر و مجازات می‌شوند
امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر قهرمانان گمنام خدمت به مردم هستند
امدادگران هلال‌احمر مایه آرامش مردم در بحران‌ها هستند
مرگ برخی پرندگان مهاجر در راه «تهران»
آماده‌سازی ۱۰ سالن سینما در برج میلاد برای جشنواره فجر
تهران و تجربه ناموفق مکانیزه‌سازی؛ ضرورت اصلاح فوری شیوه جمع‌آوری
توضیح تشکری هاشمی درباره قراردادسیگنالینگ مترو/ چمران: موضوع را دستاویز انتقاد قرار ندهیم
بدون حضور داوطلبان، هلال‌احمر معنا ندارد
ترافیک سنگین در ورودی‌های غربی و جنوبی تهران/ محور‌های شمالی بدون مشکل جوی
عمره ۱۴۰۵ نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای رفاه زائران
پرونده گرانفروشی شکر روی میز تعزیرات حکومتی
نوسازی بافت‌های فرسوده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و ثبات اقتصادی است
همه مشاغل در کشور کدگذاری می‌شوند
۴۵۷ غرفه جمع‌آوری پسماند خشک در سطح شهر تهران وجود دارد
کشف ۷۹۰ تن نهاد‌های دامی و مواد نگهدارنده غذایی احتکاری و قاچاق
اکران تبلیغات شهری پویش پناه گرم در سطح شهر تهران
پایان مأموریت آتش‌نشانان تهران در آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل
سیرنزولی تصادفات فوتی پایتخت در آذر ماه امسال
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است