شهروندان شهرستان بابل استان مازندران با ارسال فیلمی از تاخیر در تکمیل پروژه عمرانی ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است تاخیر در تکمیل پروژه عمرانی در شهرستان بابل استان مازندران مشکلاتی را برای شهروندان را به وجود آورده و موجب ایجاد ترافیک در این منطقه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار‌های ما با ارسال فیلمی از پل نیمه کاره کمربندی جنوبی بابل گلایه دارند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و عرض ادب با توجه به اینکه شهرستان بابل پرجمعیت‌ترین شهر استان مازندران است. این شهر بار ترافیکی سنگینی را در طول دهه‌های اخیر را تحمل می‌کند و تاکنون هیچ اقدامی جهت برون رفت از این مشکل صورت نگرفته است. لطفا پیگیری کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

