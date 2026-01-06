روند اجرای پروژه آزادراه شهید شوشتری و تقاطع غیرهمسطح بسیج – شهید محلاتی با حضور معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران مورد بازدید قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۴، در جریان بازدید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژه آزادراه شهید شوشتری و نیز روند اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح بسیج – شهید محلاتی، بر تسریع در عملیات اجرایی این طرح‌های مهم عمرانی و ترافیکی جنوب‌شرق پایتخت تأکید شد.

عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با همراهی فیاض مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان‌ها و مناطق شهرداری تهران، صداقتی مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، امیر شهرابی شهردار منطقه، همچنین معاونین و مدیران فنی و عمرانی منطقه ۱۴، از وضعیت اجرایی این دو پروژه مهم بازدید کردند.

در این بازدید، اعضای تیم حاضر ضمن بررسی میدانی روند اجرای پروژه آزادراه شهید شوشتری، راهکار‌های لازم برای تسریع در عملیات اجرایی و رفع موانع احتمالی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

عباس شعبانی در حاشیه این بازدید، پروژه شوشتری را از طرح‌های راهبردی و اثرگذار در بهبود شبکه حمل‌ونقل جنوب شرقی تهران دانست و بر لزوم تسریع در روند اجرای آن با همکاری همه نهاد‌های ذیربط تأکید کرد.

در ادامه، هیئت بازدیدکننده از پروژه تقاطع غیرهمسطح بسیج – شهید محلاتی دیدن کردند. در جریان این بازدید، امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴، با اشاره به اهمیت احداث این تقاطع اظهار داشت: اجرای این پروژه موجب روان‌تر شدن ترافیک معابر جنوب‌شرق پایتخت و کاهش مسیر‌های ترددی شهروندان خواهد شد.

وی افزود: مدیریت شهری منطقه با همکاری سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، به‌صورت مستمر روند اجرای پروژه را رصد کرده و اقدامات لازم برای رفع موانع اجرایی را در دستور کار دارد.

عباس شعبانی نیز ضمن تأکید بر هماهنگی میان واحد‌های اجرایی، این طرح را از پروژه‌های شاخص ترافیکی تهران برشمرد و خواستار تسریع در اجرای آن شد.

در پایان این بازدید، بر تداوم ارزیابی‌های میدانی، همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های شوشتری و تقاطع غیرهمسطح بسیج – شهید محلاتی تأکید شد.

برچسب ها: شهرداری ، شهید شوشتری
خبرهای مرتبط
عملکرد شورای شهر را مردم قضاوت کنند
افتتاح ایستگاه سرباز تا ۲ هفته آینده
انجام تفاهم با ورزشگاه تختی برای رفع معارض آزادراه شوشتری/ بهره‌برداری از فاز نخست در بهمن‌ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
ترافیک سنگین در ورودی‌های غربی و جنوبی تهران/ محور‌های شمالی بدون مشکل جوی
پایان مأموریت آتش‌نشانان تهران در آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل
کشف ۷۹۰ تن نهاد‌های دامی و مواد نگهدارنده غذایی احتکاری و قاچاق
سردار رادان: همه مخلان امنیت دستگیر و مجازات می‌شوند
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
توضیح تشکری هاشمی درباره قراردادسیگنالینگ مترو/ چمران: موضوع را دستاویز انتقاد قرار ندهیم
آخرین اخبار
تسریع در تکمیل آزادراه شوشتری
تأکید رئیس دیوان عالی کشور بر تفکیک معترضان واقعی از اغتشاشگران
خرید کالابرگی دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از ۱۷ دی
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری سایبری همزمان با واریز کالابرگ ۴ میلیونی
۳۵۰۰ پرونده ارزی در انتظار اجرای سریع احکام است
اژه‌ای: برخورد قاطع و بدون مماشات با تخلفات بازار کالا و ارز ضروری است
سردار رادان: همه مخلان امنیت دستگیر و مجازات می‌شوند
امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر قهرمانان گمنام خدمت به مردم هستند
امدادگران هلال‌احمر مایه آرامش مردم در بحران‌ها هستند
مرگ برخی پرندگان مهاجر در راه «تهران»
آماده‌سازی ۱۰ سالن سینما در برج میلاد برای جشنواره فجر
تهران و تجربه ناموفق مکانیزه‌سازی؛ ضرورت اصلاح فوری شیوه جمع‌آوری
توضیح تشکری هاشمی درباره قراردادسیگنالینگ مترو/ چمران: موضوع را دستاویز انتقاد قرار ندهیم
بدون حضور داوطلبان، هلال‌احمر معنا ندارد
ترافیک سنگین در ورودی‌های غربی و جنوبی تهران/ محور‌های شمالی بدون مشکل جوی
عمره ۱۴۰۵ نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای رفاه زائران
پرونده گرانفروشی شکر روی میز تعزیرات حکومتی
نوسازی بافت‌های فرسوده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و ثبات اقتصادی است
همه مشاغل در کشور کدگذاری می‌شوند
۴۵۷ غرفه جمع‌آوری پسماند خشک در سطح شهر تهران وجود دارد
کشف ۷۹۰ تن نهاد‌های دامی و مواد نگهدارنده غذایی احتکاری و قاچاق
اکران تبلیغات شهری پویش پناه گرم در سطح شهر تهران
پایان مأموریت آتش‌نشانان تهران در آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل
سیرنزولی تصادفات فوتی پایتخت در آذر ماه امسال
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است