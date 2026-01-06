روند اجرای پروژه آزادراه شهید شوشتری و تقاطع غیرهمسطح بسیج – شهید محلاتی با حضور معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران مورد بازدید قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۴، در جریان بازدید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژه آزادراه شهید شوشتری و نیز روند اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح بسیج – شهید محلاتی، بر تسریع در عملیات اجرایی این طرح‌های مهم عمرانی و ترافیکی جنوب‌شرق پایتخت تأکید شد.

عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با همراهی فیاض مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان‌ها و مناطق شهرداری تهران، صداقتی مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، امیر شهرابی شهردار منطقه، همچنین معاونین و مدیران فنی و عمرانی منطقه ۱۴، از وضعیت اجرایی این دو پروژه مهم بازدید کردند.

در این بازدید، اعضای تیم حاضر ضمن بررسی میدانی روند اجرای پروژه آزادراه شهید شوشتری، راهکار‌های لازم برای تسریع در عملیات اجرایی و رفع موانع احتمالی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

عباس شعبانی در حاشیه این بازدید، پروژه شوشتری را از طرح‌های راهبردی و اثرگذار در بهبود شبکه حمل‌ونقل جنوب شرقی تهران دانست و بر لزوم تسریع در روند اجرای آن با همکاری همه نهاد‌های ذیربط تأکید کرد.

در ادامه، هیئت بازدیدکننده از پروژه تقاطع غیرهمسطح بسیج – شهید محلاتی دیدن کردند. در جریان این بازدید، امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴، با اشاره به اهمیت احداث این تقاطع اظهار داشت: اجرای این پروژه موجب روان‌تر شدن ترافیک معابر جنوب‌شرق پایتخت و کاهش مسیر‌های ترددی شهروندان خواهد شد.

وی افزود: مدیریت شهری منطقه با همکاری سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، به‌صورت مستمر روند اجرای پروژه را رصد کرده و اقدامات لازم برای رفع موانع اجرایی را در دستور کار دارد.

عباس شعبانی نیز ضمن تأکید بر هماهنگی میان واحد‌های اجرایی، این طرح را از پروژه‌های شاخص ترافیکی تهران برشمرد و خواستار تسریع در اجرای آن شد.

در پایان این بازدید، بر تداوم ارزیابی‌های میدانی، همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های شوشتری و تقاطع غیرهمسطح بسیج – شهید محلاتی تأکید شد.